Un lugar que le cae bien a Nacional

El estadio Luis Tróccoli es el escenario donde debutó Álvaro Gutiérrez hace cinco años en el primer equipo de Nacional, cuando los tricolores venían de recibir la goleada 0-5 ante Peñarol.



Había que levantar al equipo después de tremendo revés y el “Guti”, que por ese entonces estaba como entrenador interino, logró que Nacional le ganara a Cerro 3-1 con dos goles de Leandro Barcia y uno de Gastón Pereiro. Claudio Dadomo había descontado para los albicelestes.



Si bien en un momento fue un escenario muy adverso para los tricolores, esa sensación se revirtió en los últimos tiempos y Cerro hace seis partidos que no logra vencer a los albos en su escenario.



La última vez fue hace tres años, el 20 de marzo de 2016, cuando con gol de Luis Urruti a los 83’ Cerro ganó 1-0.



Es más, hace siete partidos que Cerro no le puede ganar a Nacional en cualquier cancha por el Uruguayo.



Además, vienen en días distintos: mientras Cerro hace cinco partidos que no gana, Nacional sumó su primer triunfo el pasado fin de semana, 3-0 a Plaza Colonia.

Siguen en recuperación Gustavo Lorenzetti y Matías Zunino El argentino Gustavo Lorenzetti y Matías Zunino se siguen recuperando de sus desgarros y no estarán a la orden de Gutiérrez.

Las bajas de Cerro El capitán está suspendido El "Culaca" González no tendrá a la orden a Richard Pellejero (suspendido) y tampoco a Martín González, Facundo Peraza y Pablo Olivera que están lesionados.

convocados Con la presencia de Joaquín Trasante El joven Joaquín Trasante, de muy buena pretemporada en el tricolor, fue citado por primera vez. Con respecto a la última lista, Mathías Cardacio y Marcos Angeleri no fueron citados por Gutiérrez.

estadística A Cerro le cuesta hacer goles Después de Plaza Colonia, Cerro es el equipo que tiene menos goles a favor (6), junto a Defensor Sporting y Danubio. Después de vencer a Racing en el debut no ganó más.

La ficha del partido

Estadio Luis Tróccoli

Hora 16:00.

Arbitra Daniel Rodríguez



Cerro (probable): Techera; Izquierdo, E. Díaz, Alonso, Brasil; S. Viera, Porras, Tancredi, Puente; Casas, Roldán.

DT: Jorge "Culaca" González.



Nacional (probable): Conde; Cotugno, Corujo, Carvalho, Viña; R. García/Arzura, Neves; P. García, S. Rodríguez, Castro; Bergessio.

DT: Álvaro Gutiérrez.