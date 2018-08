Sin lugar para los errores

Un triunfo hoy será vital para Peñarol en varios aspectos. Primero que nada, para seguir al acecho de Nacional tanto en el Torneo Clausura como en la Tabla Anual. Segundo, para que Diego López despeje las dudas que hay sobre su trabajo y pueda afrontar las próximas dos semanas con el objetivo de aceitar su idea. Tercero, para cambiar el clima que el club vivió en esta última semana, donde tuvo sus días más tensos desde que Jorge Barrera asumió la presidencia de la institución.

La dura derrota ante Atlético Paranaense, que dejó al equipo afuera de la Sudamericana con un global de 1-6, derivó en el despido de Gonzalo De los Santos como Director Deportivo del club y exteriorizó también las diferencias que mantienen algunos de los directivos.

Por todo esto, un triunfo hoy será importantísimo para intentar enderezar el rumbo.

Presión. En la semana, en la reunión que Barrera tuvo con López y el “Tío” Sánchez, le transmitió total respaldo para intentar salir de este momento.

Sin embargo, una derrota hoy puede complicar la continuidad del entrenador o dejarlo al menos al borde de la cornisa. Luego de este partido Peñarol tendrá un parate de 15 días, porque luego gozará de fecha libre.

Cambio. La derrota entre semana ante los brasileños evidenció que Peñarol sí o sí tiene que utilizar al “Cebolla” Rodríguez en el doble cinco y no más adelante.

Hoy no tiene otro futbolista que pueda cumplir esa función. Con el lacacino por el centro de la cancha el aurinegro tiene un mejor funcionamiento, porque le otorga mayor salida y potencia también el nivel de los que lo rodean.

Ventaja. En la última década aurinegros y negriazules se enfrentaron cuatro veces en Belvedere.

Peñarol ganó dos (3-1 en el Apertura 2015 y 2-1 en el Intermedio 2017) y se llevó un empate (0-0 en el Apertura del año pasado).

Para encontrar la última victoria de Liverpool en su casa hay que remontarse al 13 de abril de 2008. Fue triunfo por 4-3.



LOS DATOS

Liverpool vs. Peñarol

Estadio: Belvedere

Hora: 15.00.

TV: VTV.

Árbitro: Andrés Cunha. Asistentes: Nicolás Tarán y Robert Muniz.



Liverpool: J. Bava; A. Gabrielli, S. Cáceres, M. González, M. Rivas; C. Souza, M. Bajter, C. Sención, H. Figueredo; F. Martínez y J. Ramírez. DT: Paulo Pezzolano.



Peñarol: K. Dawson; E. Busquets, F. Formiliano, C. Rodríguez, L. Hernández; F. Estoyanoff, G. Pereira, C. Rodríguez, R. Rojo; M. Rodríguez o G. Fernández y L. Viatri. DT: Diego López.