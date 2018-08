Lugano: "No se ve una intención de aprovechar este caos para lavar la imagen"

Diego Lugano, quien no abandona su postura de solicitar mayor incidencia de los futbolistas en la toma de las decisiones importantes dentro del fútbol uruguayo, no tiene muchas esperanzas de que la situación política que impera actualmente se modifique sustancialmente porque "no se ve una intención de aprovechar este caos para intentar lavar la imagen".



El excapitán de la Celeste confesó estar "desconcertado y desilusionado" y opinó que lo que ha surgido en las últimos días, en relación a la situación originada en torno a Wilmar Valdez, debe ser "la punta del iceberg", el "1%" de todo lo que puede encontrarse sobre "lo que pudo pasar en los últimos años en el fútbol uruguayo".

En diálogo con el programa En Perspectiva (1170 AM) Lugano hizo hincapié en el hecho de que "lo que está pasando es el problema. Lo que nos desconcertó, nos desilusionó, y la verdad que nos deja con pocas perspectivas o ilusiones de que creer que esto se puede solucionar en breve, porque me imagino que es la punta del iceberg, el 1% de todo lo que pueda haber en los últimos años de manejo de nuestro fútbol".



En tal sentido subrayó que han habido “todo tipo de presiones e intereses", los que terminaron llevando "a que el fútbol hoy esté como esté". Y agregó: "Es más de lo mismo y la verdad que no tengo muchas esperanzas e ilusiones de que esto mejore porque no se ve una intención de aprovechar este caos para intentar, de una vez por todas, lavar la imagen".

Para el actual gerente del Sao Paulo de Brasil hoy se demuestra que en el fútbol "no hay reglas, no hay leyes, es totalmente informal. Se maneja muchísimo dinero, poder y prestigio, y eso lleva a que esto sea una selva, o el lejano oeste, donde el que da más tiros es el que gana”.



Tras insistir que los jugadores deben tener un porcentaje elevado de representantes dentro de la Asamblea de la AUF, por ser "los principales protagonistas de este mundo, deporte, industria", Lugano rechazó la insinuación de que aspira a convertirse en presidente de la Asociación.

“Cero chance. Mis compañeros siempre me lo dicen., pero yo siempre respondo lo mismo: es imposible. No tengo ningún perfil, ninguna paciencia, ninguna capacidad, porque otra cosa que nosotros creemos, entendemos y luchamos es que al frente de la AUF tiene que haber un gerente, como el del principal banco o ente estatal, una persona muy capacitada. No puede ser solamente una posición política, tiene que ser una persona intachable, con un conocimiento en todas las áreas muy grande. Entonces, ahí ya me autodescarto y excluyo".



Añadió, también, que por la postura que asumió en los últimos años y "por ser un poco la cara visible a veces de los temas polémicos, porque alguien tenía que hacerlo, he creado muchos enemigos que no le haría nada bien al fútbol que yo esté cerca porque mis enemigos obviamente conspirarían en contra y mucho”.



Con relación a la decepción que podría originarle la situación generada en torno a Valdez, Lugano comentó: “No nos gusta pegar en el piso. Vamos a dejar que las cosas corran y se aclaren, pero por supuesto que de ser así, la decepción será enorme, pero vamos a ser muy prudentes, vamos a esperar. Vamos a ver qué trasciende en las próximas horas, pero nosotros no nos vamos a hacer responsables por lo que otras personas hacen. Tenemos que seguir por el mismo camino de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y, lamentablemente, como están dadas las cosas tiene que venir por los jugadores en este momento para que esto cambie. No hay otro camino y creemos que se lo debemos al fútbol, involucrarnos en esto. Sería más fácil, obviamente, estar tranquilos, cada uno en la suya disfrutando lo que es y lo que tiene. Ya estamos en el baile, se lo debemos al fútbol y hay que seguir insistiendo para que esto mejore”.