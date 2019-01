Lugano reunirá a los jugadores tras el acuerdo

El acuerdo por la televisación entre la Organización de Fútbol del Interior (OFI) y la empresa Tenfield, firmado y anunciado en el reciente lanzamiento de la 16ta. Copa Nacional de Selecciones, parece ingresar en un impasse, a pocos días de comenzar el torneo previsto para el 12 de enero.

La rúbrica ya fue estampada por el ejecutivo y por ende por las tres Confederaciones que lo componen (Sur, Este y Litoral), pese a que algunas ligas aseguran desconocer el alcance del proyecto; también la Asociación del Interior de Árbitros de Fútbol (AIAF) estuvo de acuerdo.

Pero un detalle quedó por el camino, y es la participación de los jugadores, los que no han firmado y plantean ser escuchados.

“No tenemos mayor información, lo que se habló en el grupo de Watshapp es que el sábado 29 (de diciembre) en Paysandú se va a hacer un encuentro donde va a ir (Diego) Lugano y unos abogados. Pidieron que vayan dos o tres jugadores de cada selección, para informar lo que es el contrato que firmó OFI con Tenfield y lo que vendría a a ser el tema de los derechos de los jugadores”, dijo a Ovación, un referente de la selección duraznense que participará de la convocatoria.

“Tenemos que dejar de pensar en el beneficio propio y pensar en el beneficio de todos ya que se está peleando por los derechos del futbolista del interior. Lugano no está en el grupo pero ha enviado audios para interiorizarse de cómo está la situación. No tenemos una posición formada de si firmo o no firmo, pero si de saber qué le conviene más a todas las partes. No estoy muy al tanto del acuerdo Ofi-Tenfield, creo que es bueno y sirve, pero debería ser mejor”, sostuvo el jugador de la selección de Canelones, Marcos Banuchi, en nota que recoge el portal Fútbol Florida.

JUEGAN SI FIRMAN. El 21 de diciembre una circular de OFI confrontó a algunas Ligas con los jugadores convocados a las selecciones, dado que conminó a “firmar el acuerdo o no podrán jugar”.

El documento plantea como plazo para presentar la cesión de derechos de imagen, el día 4 de enero de 2019 y agrega que “el Consejo Ejecutivo resolvió que los sectores deben comunicar la nómina de jugadores que no firmen para que se borren de la lista para el torneo”.

Adjunta un formulario en el que “específicamente se deja especial constancia que los derechos de imagen de los futbolistas y cuerpo técnico de la Selección categoría absoluta, en los partidos oficiales y amistosos, como cualquier tipo de promoción y o publicidad, son parte integrante del objeto de este contrato, pudiendo la Selección disponer libremente de los mismos, así como incluirlos en cualquier contratación con terceros, con el único límite temporal e infranqueable de la vigencia del presente contrato, y su eventual prórroga. Así mismo, los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico no podrán disponer de sus derechos de imagen en contrataciones con terceros, sin el consentimiento previo de la Selección, mientras se mantenga en vigencia el presente contrato y sus eventuales futuras extensiones, bajo apercibimiento de aplicarse las máximas sanciones económicas. Firmas Aclaración Cédula de Identidad”.

PESOS Y DÓLARES. El Campeón de OFI obtendrá buenos dividendos económicos. A los 240.000 pesos uruguayos a los que accederá la Liga que levante la copa, se sumarán otros 9.000 a 10.000 dólares que destinará la empresa Tenfield al monarca 2018-19, según le dijo a Ovación, el vicepresidente de OFI, Marcos Tiscordio.