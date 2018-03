La "Tota" Lugano lidera campaña contra el abuso infantil

La iniciativa ya fue tomada por una treintena de futbolistas y el Sindicato de São Paulo busca ahora una asociación con la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para extender la campaña a otros lugares del país suramericano.



"No tenemos recelo en tratar el asunto por más tabúes que pueda suponer", dijo a Efe el presidente del sindicato paulista y exjugador, Rinaldo Martorelli.



El acoso sexual en menores "desgraciadamente pasa" en el fútbol brasileño y "muchas veces los pequeños están siendo acosados y no son conscientes de ello", de ahí la importancia de la campaña que busca, sobre todo, identificar qué situaciones pueden ser constitutivas de este delito, indicó.



"La principal forma de acoso es cuando la persona ofrece algún tipo de ventaja. Los chicos están en la concentración y alguien les ofrece unas botas de fútbol o se recuesta en ellos y les comenta la posibilidad de entrenar en un club importante", detalló Martorelli.



"Trabajamos muy fuertemente esas situaciones con los niños de clubes locales con menores recursos", donde los potenciales abusadores se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de los pequeños, agregó.



Además del uruguayo Lugano y el brasileño Caio, del São Paulo, a la campaña también se han unido otras figuras como Edu Dracena y Moisés, ambos del Palmeiras, así como Cicinho, viejo conocido del Real Madrid y el Roma y que hoy milita en el Brasiliense, y Felipe, del Oporto.



La campaña es liderada también por el exportero Alexandre Montrimas, quien reconoció haber sido acosado por entrenadores, preparadores y dirigentes durante sus veinte años de carrera profesional.



"Es una campaña de prevención al acoso sexual en el deporte y en el fútbol, pero necesitamos a los clubes hablando qué acoso, de qué manera ocurre, por qué, qué hacer para evitarlo y cómo denunciar", manifestó en redes sociales Montrimas, autor del libro 'Fútbol: ¿Sueño o Ilusión?'.



El exarquero, que militó en varios clubes de Brasil y Portugal, muestra en su obra la parte menos amable del fútbol, la que está alejada de las grandes estrellas e incentiva al fútbol a cambiar de conducta y al sector privado a invertir en los clubes más modestos para mejorar la vida de los jugadores.



Montrimas, que durante el año pasado realizó varias conferencias en escuelas para concienciar sobre este asunto, pidió "debatir realmente esa situación para que puedan ser tomadas" las medidas necesarias.