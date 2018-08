Lugano: "¿Golpista? Es lo más lindo que me dijeron en estos últimos años"

Diego Lugano estuvo este viernes a la mañana en No Toquen Nada (Del Sol) y se refirió al conflicto que vive el fútbol uruguayo. A continuación, repasamos las frases más destacadas que dejó la entrevista.

Intervención a la AUF:

- "No sabía que el mismo martes se iba a confirmar la intervención. Sabía que era cuestión de tiempo porque la AUF estaba haciendo todos los méritos hace tiempo. Lo sabía porque había averiguado. La intervención es por decisión de la Conmebol, pero no a partir de las cartas de los grupos de interés que están afuera: jugadores, árbitros".

- "Muchos dirigentes son los que están más contentos con esta intervención".

- "Después del FIFAgate cambió el fútbol. Los que estamos en esto sabemos que fue para bien. Quieren dar una buena imagen porque si no se les cae el negocio".

- "No hablé con Infantino de la posibilidad de que interviniera el fútbol uruguayo, pero sí hablamos de los problemas del fútbol nuestro".

El rol del gobierno:

- "Presidencia no iba aceptar la intervención de FIFA y se lo dijeron a Conmebol. La respuesta fue que 'están en su derecho y FIFA y Conmebol están en el derecho de suspender a Uruguay'. Ahí cambio la postura de Presidencia y yo creo que está perfecto".

- “Con el gobierno ya no queremos hablar con nadie. Piensan que los equivocados somos nosotros. Es un tema político, porque tampoco nadie de la oposición levanta la voz”.

- "Hay gente en altos cargos en este gobierno y en el anterior que nos han querido perjudicar hasta el nivel de emprendimientos personales nuestros".

Lucha:

- "La situación nos obligó, no queremos dañar la imagen o el ego de los dirigentes. Los jugadores estamos atentos, ahora se empieza a jugar el verdadero partido".

- "Con este sistema no se consigue nada con el diálogo, hay que plantear las cosas más fuerte. Lo hemos intentado años y años, pero en este sistema no se consigue nada con diálogo".

- "Si no fuera por 700 jugadores del fútbol local que se manifestaron, esto no hubiese pasado. El fútbol ya estaría vendido. Esto no es contra la empresa (Tenfield), es contra el sistema. Contra la mala gestión, contra los derechos que se nos prohibían".

Nuevo estatuto:

- "El partido es este... el nuevo estatuto. Acá se va a escribir la Constitución de fútbol".

- "Uruguay casi queda afuera por no tener el estatuto al día. Si no hubiera sido por la buena intención de FIFA y Conmebol, Uruguay no iba".

- "Los jugadores somos lo principal en esta industria y siempre quedamos afuera de las decisiones. En el mundo ya no es así, pero en Uruguay se encaprichan en decir que solo tenemos que patear la pelota.Por suerte nos subestimaron. Eso nos permitió avanzar. Por ejemplo, en España los jugadores tienen el 40% en la asamblea y en Inglaterra el 35%. Cualquier decisión que tome la la Federación de España o Inglaterra debe consultar a los jugadores".

AUF:

- "Es una vergüenza internacional lo que pasó (Wilmar) Valdez y los audios. Los dirigentes lo único que hicieron fue cambiarse de bando y nada más".

- "El presidente de la AUF tiene que ser un cargo muy bien pago porque no hay una industria en el país que mueva tanto dinero y tanto bienestar social, o malestar social, como la AUF. Tiene que ser una persona intachable. No sé quién, pero hay consultoras".

Tenfield:

- "¿Golpista? Es lo más lindo que me dijeron en estos últimos años (risas). Son muy graciosos".

- "Lo centralizan mucho en mí, porque fui uno de los que arranqué esto en 2010 y fui siguiendo el tema".