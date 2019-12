Lugano: "Fue la despedida de Diego, pero todos aprovechamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Forlán terminó la noche de su despedida agradeciéndole a la gente que lo acompañó en el estadio Centenario, como a su familia, sus amigos y sus excompañeros celestes.



No es fácil que un futbolista despierte tanta admiración y respeto en compañeros y rivales. Y no sólo por lo que hizo dentro de las canchas, también por la persona que es.

“Fue muy importante compartir el momento con un gran amigo como es Diego. Un gran futbolista y una gran persona. La idea era disfrutar y lo conseguimos. Y creo que la gente también”, dijo Juan Sebastián Verón, quien ya lleva cinco años como presidente de Estudiantes de La Plata. “He comenzado un camino con todo lo que representa ser dirigente en un club de fútbol y social. Pero estoy contento con la experiencia”, contó la “Brujita”.

“Fue la despedida de Diego, pero todos nos aprovechamos del momento. El sábado volvimos a sentir sensaciones, a entrar por el túnel del Centenario. Nos reencontramos con los compañeros e indirectamente cada uno de nosotros dio el último adiós”, dijo Diego Lugano, quien reconoció que no le había resultado fácil el partido.

“Fue más o menos. Aparte de que hago deporte pero no juego nunca al fútbol, veníamos de una semana complicadísima. La Navidad, la fiesta de Suárez con baile y todo eso”, reconoció el excapitán celeste, quien también contó como se siente trabajando en São Paulo. “Estoy contento porque he aprendido muchísimo del otro lado. Es un club muy grande y se requiere saber de muchas cosas. Es una institución de mucha influencia en Brasil y cada decisión es delicada. He aprendido mucho en este tiempo. Estoy contento, pero también desgasta, casi como jugar al fútbol. Pero tratamos de equilibrar un poco la cosa”.