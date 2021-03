Luego del sorteo, estos son los favoritos para avanzar en la Champions League 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fútbol, como la vida misma, siempre da revancha. Es una frase hecha, pero tan real que se hizo carne ayer, cuando el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Champions League definió que se enfrenten Bayern Munich y Paris Saint-Germain para reeditar la final del año pasado, ganada por los alemanes. Pero no fue lo único.

Liverpool tuvo que esperar un poquito más para soñar con la venganza, pero finalmente llegó el momento. El conjunto inglés, campeón de Europa en 2019 en su segundo intento consecutivo, definirá la llave con Real Madrid, que lo había vencido en la edición anterior, la de 2018. En esta serie estará el único uruguayo que queda en competencia, Federico Valverde.

Manchester City enfrentará a Borussia Dortmund y Porto a Chelsea. Allí están las cuatro eliminatorias. ¿Quiénes son los favoritos a pasarlas?

Bayern Munich vs. Paris Saint-Germain

Una serie muy pareja, aunque parece que a este enfrentamiento llegan en forma opuesta a como lo hicieron en la final pasada. Bayern sigue siendo un gran equipo y su virtud es precisamente la solvencia colectiva. Eliminó a Lazio al ganarle los dos partidos por un global 6-2, pero no da la sensación de ser tan invulnerable como en la pasada campaña, aunque tiene a un monstruo del gol como Robert Lewandowski, candidato a Bota de Oro.

Paris Saint-Germain, por el contrario, ha madurado mucho y bien puede ilusionarse este año con dar el golpe sobre la mesa en el torneo europeo. Aun sin Neymar (lesionado) borró sin miramientos a Barcelona (global 5-2, luego del 4-1 conseguido en el Camp Nou) con un Kylian Mbappé majestuoso en el partido de ida. No obstante, ha dejado algunas dudas en el torneo francés, el cual no lidera. No hay favorito por una sencilla razón: el que supere esta llave es altamente probable que luego llegue a la final.

Real Madrid vs. Liverpool

Real Madrid-Liverpool en la final de 2018. Foto: Reuters

Se dicen muchas cosas del Madrid: que gana porque lo ayudan, que no tiene tan buen plantel, que no gusta el estilo impuesto por Zidane, que esto o aquello, pero la realidad es que siempre está definiendo en Europa. Encaró el partido de ida de octavos de final ante Atalanta diezmado y ante el equipo más goleador en ese momento de las grandes ligas de Europa. El conjunto italiano era el favorito, pero el que se llevó la victoria (1-0) de Bérgamo fue el Madrid. Y luego completó el trabajo al vencerlo 3-1 en España.

¿Que no atraviesa su mejor momento? Es cierto, pero tampoco Liverpool, que está muy lejos de ser el equipo arrollador del año pasado, pero que arrolló en octavos de final al Leipzig al ganarle por un global de 4-0, producto de dos triunfos por 2-0. Si tiene que apostar, póngale los boletos al Real Madrid solo porque tiene a Karim Benzema.

Borussia Dortmund vs. Manchester City

Sergio Agüero ante el Dortmund, hace ya algunos años.

Los ojos de toda Europa y gran parte del mundo están puestos en Erling Haaland, el joven supergoleador noruego del Borussia Dortmund. Lo quieren todos los grandes, pero por ahora lo disfruta el equipo alemán, que con sus goles eliminó al Sevilla.

Sin embargo, la candidatura indudable de esta llave se la lleva el Manchester City, sólido líder de la Premier League (le lleva 14 puntos al Manchester United, su escolta) y que ganó 24 de sus últimos 25 partidos, en tanto solo perdió uno de los últimos 32 que disputó por toda competencia. Los de Pep Guardiola no solo son favoritos a ganar esta serie, sino para al fin levantar el trofeo más deseado por los clubes europeos.

Porto vs. Chelsea

Porto vs. Chelsea.

Los portugueses vienen de dejar por el camino a la Juventus de Cristiano Ronaldo y ello merece que se lo respete. A su vez, tendrá a su frente a un Chelsea que superó en ambos juegos a Atlético de Madrid en la fase anterior, pero que tampoco es un súper equipo. Se trata entonces de una serie abierta, sin pronóstico claro, aunque el conjunto inglés parece tener un poco más de potencial en su plantel, por lo cual arranca con el rótulo de candidato a la clasificación, aunque no para llegar más lejos que semifinales.

Los favoritos para semifinales

Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City y Chelsea son entonces los que parten como favoritos para conseguir el boleto a semifinales de Champions League, en las que -de cumplirse los vaticinios- el Bayern se cruzaría con el City (en un duelo entre dos equipos en la vida de Guardiola) y el Madrid con Chelsea.

La Champions League volverá en la semana del 6 de abril con los juegos de ida en cuatro series que parecen tener un común denominador: buenos equipos contra rivales que tienen grandes goleadores.