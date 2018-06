Luces, cámara... ¡y guantes!

Desde joven su principal objetivo fue jugar en la selección de su país. Tan importante era para él que llegó a dormir con el póster de la Copa del Mundo en su cuarto. Hoy ese sueño está por hacerse realidad para Hannes Halldórsson, cuando debute contra Argentina.

Sus primeros pasos en el mundo audiovisual fueron en el colegio. Realizó algunos videos de una banda de música pop que brilló en Islandia por un par de años, Nylon. Luego filmó en varias publicidades, y por su talento fue premiado. Su salto a la fama como director fue gracias al primer puesto en el Festival de la Canción de Eurovisión 2012, en el cual participaron todos los países de la Unión Europea. En el mismo año realizó el documental “Nuestro Jugadores”, sobre la selección de su país. Entre los entrevistados estuvo Eidur Gudjohnsen, exjugador de Barcelona y Chelsea. Luego fue compañero de cuarto de él en las concentraciones. Recordó y volvió a los primeros trabajos con las cámaras. “Creo que tenía 12 años, quizás alguno más”, comentó.

Sus primeros años de vida fueron en Breidholt, una zona suburbana de Reikiavik, la capital del país. A pesar de que quiso siempre ser arquero, no contó con un entrenamiento tradicional y practicaba por su cuenta. Pateaba la pelota contra una pared y trataba de atajarla. Los primeros pasos fueron en Leiknir, un club que permite chicos de hasta 18 años. Luego se probó en un equipo de la Cuarta División: no fue aceptado. Tras ese hecho dudó en seguir colocándose los guantes, pero gracias al apoyo de su padre logró convencerlo de que no se rinda. Es más, le propuso algo utópico para aquel entonces, ser uno de los pocos arqueros de su país que jugara de forma profesional. Lo consiguió: jugó en varios equipos de Islandia y hasta llegó a jugar en Dinamarca y Noruega. Por no bajar los brazos hoy es uno de los referentes de su país. Su primer partido en la selección fue en 2011, el ayudante técnico en aquel entonces hoy es el dentista y actual DT del seleccionado, Heimir Hallgrimsson.

Hasta ahora atajó en 49 partidos. Hoy su voz es una de las que más se escucha en cada rincón de la cancha cuando juega Islandia. Da órdenes dentro de la cancha, ordena y anima al equipo. Ahora el Mundial es su prioridad. Enfrentará por primera vez a Messi y lo vive como un sueño. Por nombres, él sabe que Islandia está por debajo de Argentina, pero no le incómoda. “Ojalá sigamos siéndolo”, en referencia a lo que pasó en la Eurocopa y el deseo de superar esa instancia. Su pasión por el cine sigue latente. Aspira a su propia película antes de colgar los guantes. Para él es uno de los objetivos más difíciles. “Es la película de terror”, bromea al combinar sus dos vidas, el cine y el fútbol. Realmente es lo que quiere: “Me gustaría un thriller. Algo sobrenatural que ocurre en algún lugar aislado de Islandia”, señala.