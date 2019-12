Lucas Viatri podría hasta transformarse en rival de Copa Libertadores de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Que era un grupo parejo, que hay partidos muy complicados y que la intención es mejorar la imagen internacional, eran detalles previsibles para los jugadores de Peñarol de cara a la Copa Libertadores 2020, aunque lo que no imaginaban es que pueden tener un actual compañero como rival.

Todavía no hay nada confirmado y de hecho con el paso de los días se terminará de resolver una nueva negociación entre la dirigencia aurinegra y el entorno de Lucas Viatri, pero la situación no es sencilla y es lo que genera todavía más incertidumbre respecto al futuro del ex-Boca Juniors.

Es sabido que la situación económica de Peñarol no es la mejor y eso incluso podría llevar a que existan ajustes en algunos salarios, lo que también puede influir en la continuidad de distintos futbolistas.

No se puede discutir que el delantero argentino ha sido importante durante las dos temporadas y media que estuvo en Peñarol, pero también está sobre la mesa la chance de que su contrato no sea renovado porque Xisco seguirá y no se quiere tener a dos extranjeros en el mismo puesto. Eso también le abre la puerta a otros equipos.

Lo insólito de la situación que se puede concretar en los días futuros es que el equipo que parece apuntar con más fuerza por Viatri es Colo Colo de Chile, rival de Peñarol en la Copa Libertadores junto a Athletico Paranaense y Bolivia 2, que todavía no se conoce.

Los albos están en busca de un atacante centro y aunque la primera opción era el también argentino Lucas Passerini, revelación del Palestino, la misma no se concretó y los dos nombres que hoy suenan con más fuerza también son argentinos, ya que además de Viatri está el de otro ex-Boca: Nicolás Blandi.

Viatri es un jugador que a fuerza de goles, de entrega y de abandonar por momentos el área para hacer jugar a los demás, se ganó el cariño de los hinchas y es lo que lleva a que muchos consideren hoy que hay que hacer un esfuerzo por él, aunque el panorama no es tan claro.

La dirigencia trabaja junto al entrenador Diego Forlán sobre las posibilidades que -aunque parecen ser cada vez menos- todavía existen, pese a que Viatri no solo podría abandonar Peñarol, también podría ser rival mirasol.