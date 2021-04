Lucas Viatri se "enamoró" de Uruguay y declaró ser hincha de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Viatri ha tomado una decisión: se vendrá a vivir a Uruguay. El exjugador de Peñarol sabe que entre fin de año e inicios de 2022 estará radicado en el país ya que tanto él como su familia han quedado conformes con el trato recibido: "Me trataron muy bien en Uruguay y mi familia quedó enamorada. Cuando tuvimos que volvernos, mi señora y mi hijo de 14 años lloraban. Me sentí como el tuje”, afirmó el goleador.

El argentino, surgido de las inferiores de Boca Juniors, jugó en el aurinegro desde mediados del 2017 a diciembre de 2019 y, en diálogo con "Locos por el fútbol" de FM Del Sol, confesó que tiene el sueño de regresar al club: “Siempre sueño con volver. Me trataron muy bien y vivimos momentos muy lindos en un país que me encantó". Además, aseguró que durante su estadía en el club se le despertó un fanatismo por el mirasol: "Me hice hincha de Peñarol y me gustaría volver a vestir esa camiseta”.

Lucas disputó 69 partidos con el aurinegro, anotó 18 goles y repartió 13 asistencias que lo llevaron a consolidarse como titular del equipo. Sin embargo, al hablar de su último tramo en el equipo, el delantero remarcó que le “hubiese gustado jugar más con Xisco, como en su momento con el Toro Fernández”. Ambos son referentes del área y en Peñarol no compartieron muchos minutos en cancha por las lesiones que los aquejaron.

Para finalizar, Viatri afirmó que no jugaría en Nacional porque "hay cosas que no se hacen", en alusión al vínculo con el club mirasol. También agregó que hacer algo así sería "faltar el respeto" y eso no va con él.