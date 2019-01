Lucas Viatri no entrenó en Los Aromos

Lucas Viatri no entrenó esta mañana en Los Aromos, donde Peñarol regresó a los entrenamientos después de dos días de descanso tras volver de la pretemporada en Miami.

El delantero argentino que el miércoles llegó a un acuerdo con el club aurinegro era esperado para hoy en el entrenamiento matutino pero no llegó ya que primero firmará su nuevo contrato con la institución y luego sí se sumará al plantel.

Cabe recordar que Viatri no hizo la pretemporada con el plantel principal ya que aún no había solucionado su nuevo vínculo con el club pero sí entrenó por su cuenta para no perder forma.

Se espera que esta tarde el argentino se sume al plantel que jugará un amistoso a puertas cerradas frente a Torque pero Viatri no será de la partida ya que si llega hoy a Los Aromos será su primer día de entrenamientos en su nueva etapa con los aurinegros.