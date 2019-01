Lucas Viatri se aleja y el club busca delantero

Mientras el tema Lucas Viatri sigue sin resolverse y se está cada día más lejos de un acuerdo con el jugador y su representante, Peñarol ya miró de reojo otras opciones para reforzar una zona tan importante como la ofensiva.

¿Qué pasa con Viatri? En las últimas horas del 2018, el acuerdo era inminente entre las partes (club, representante y jugador). Pero todo cambió en el comienzo del 2019. Pascual Lezcano, agente de Viatri, pidió 1,2 millones de dólares por la mitad de la ficha del futbolista que se transformó en una pieza clave para el equipo de Diego López en el cierre de la temporada en la que el aurinegro logró el bicampeonato.

Pero la situación económica del club mirasol no está tan fácil como para desembolsar esa suma de dinero y si Viatri y su representante no ceden, difícilmente el argentino de 31 años continúe vistiendo la camiseta de Peñarol.

Si Viatri no continúa, el club deberá buscar un delantero y el nombre de Jonathan Alvez es el que más suena en filas aurinegras.

“El interés por Alvez existe, pero hoy (por ayer) no nos movimos mucho por el feriado del 1° de enero. De todas maneras no hay nada confirmado. Lo mismo ocurrió con el tema Viatri que aún no tiene resolución”, le contaron fuentes aurinegras a Ovación.

La situación actual del delantero uruguayo de 30 años nacido en Vichadero, departamento de Rivera, podría acercarlo a Peñarol.

Es que Alvez ya finalizó su préstamo en Internacional de Porto Alegre, donde no jugó tantos partidos y deberá regresar a Júnior de Barranquilla, dueño de su ficha.

El equipo colombiano está dispuesto a cederlo nuevamente en préstamo y ese será el siguiente paso que tendrá que dar Peñarol en caso de querer avanzar, pero todo está sujeto a la continuidad de Viatri en el club, algo que a esta altura es casi imposible.

Las claves

1. La salida

Lucas Viatri se aleja cada vez más de Peñarol por un tema económico y en el club ya iniciaron gestiones para interiorizarse sobre la situación de Jonathan Alvez, delantero uruguayo de 30 años.



2. La situación

​Alvez terminó su préstamo en Inter de Porto Alegre, donde jugó 17 partidos y convirtió 4 goles en 2018. Regresará a Junior, dueño de su pase, pero el equipo de Barranquilla lo cedería a Peñarol.