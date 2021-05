Lucas Torreira: "El sueño de jugar en Boca no se pierde, pero sé que es muy difícil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Torreira ratificó que "el sueño" de jugar en Boca Juniors "no se pierde". Aseguró que "se sigue alimentando", aunque aceptó que "es muy difícil que se pueda llegar a dar" en estos momentos. Con dos años más de contrato con el Arsenal inglés, el fraybentino regresará a su club tras la Copa América y procurará definir su futuro deportivo.

El mediocampista que se consagró campeón con el Atlético de Madrid y que tras el fallecimiento de su mamá expresó su deseo de volver a Sudamérica, ahora admitió que el regreso no es para nada fácil de lograr. "Se habló muchísimo después de todo lo que sucedió con mi mamá, porque yo expresé mi sentimiento y mis ganas de poder venir a Boca, pero a medida que fue pasando el tiempo y ya estando un poco más tranquilo en el grupo fui entendiendo que todo es muy difícil, también. Si bien no dejo de pensar porque la idea mía es de jugar en Boca porque sé que lo voy a hacer, si no es ahora será más adelante, lo más importante es que el sueño no se pierde, se sigue alimentando y eso para mí es muy bueno".

Torreira no claudica en su sueño, pero ahora con otras prioridades por delante. "Lo sigo sosteniendo, si bien sé que es muy difícil que se pueda llegar a dar. Pero ahora quiero estar tranquilo, estar con mi papá, abrazarlo. Estar con mis hermanos, con mi gente y ya pensando en la Selección que para mí es lo más importante".

El mediocampista de la Celeste no pudo adelantar nada sobre su futuro. "De momento no sé nada. Tengo un contrato todavía de dos años con el Arsenal y obviamente cuando termine la Selección tendré que volver al Arsenal y recién ahí veremos, analizaremos con mi representante qué es lo mejor para mí. Pero tengo que dejar muy claro que yo fui muy feliz en el Atlético y me fui campeón, así que estoy muy orgulloso".

En cuanto a su estado de forma señaló: "Estoy muy bien, me entrené durante todo el año muy bien. El profe Ortega nos tenía como locos allá entrenando, más allá de no tener el rodaje que uno quiere y el que se necesita para estar en la Selección, me siento muy bien y no veo la hora de estar con los compañeros en el Complejo".