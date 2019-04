Lucas Torreira: "No sé si somos candidatos, pero el objetivo es levantar la copa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucas Torreira es hoy uno de los futbolistas indiscutidos en la selección uruguaya y es un hecho que estará en la Copa América de Brasil, donde Uruguay jugará desde el 16 de junio, debutando contra Ecuador en Belo Horizonte. Viene jugando una buena temporada defendiendo a Arsenal, que el jueves clasificó a las semifinales de la Europa League y que se encuentra luchando por meterse a la próxima Champions ya que se encuentra en el cuarto lugar tras vencer a Watford 1-0 en la última fecha.

En charla con Hombres de Fútbol, de radio Carve, Torreira dijo sobre el presente de los equipos ingleses en Europa (Tottenham y Liverpool semifinalistas en la Champions; Arsenal y Chelsea lo propio en la Europa League) que "acá la gente lo vive con mucha pasión al fútbol y ver a los cuatro equipos peleando en Europa da como para que se entusiasmen y ojalá que nosotros lleguemos a la final y la ganemos. Nosotros estamos muy fuertes después de la llave que nos tocó con el Napoli, pero ahora se viene una serie complicada contra Valencia".

A la hora de su forma de jugar en Arsenal, Torreira manifestó que "es verdad que acá generalmente jugamos con dos volantes centrales, que tengo la posibilidad de llegar más con pelota, de llegar por sorpresa, como lo he hecho en alguna oportunidad en ocasiones donde he podido convertir. En la Sampdoria yo jugaba de volante central y trataba de darle equilibrio al equipo, de ayudar a la defensa, ser siempre el sostén de los volantes ofensivos. En la selección pasa que a veces jugamos con un doble cinco y sucede lo mismo que en Arsenal, donde puede ir y otro quedarse haciendo cobertura".

El volante nacido en Fray Bentos, que tuvo un pasaje por Wanderers pero que debutó en Primera en el Pescara de Italia (luego pasó a la Sampdoria), también se refirió a la Copa América que comenzará en poco tiempo. "Va a ser mi primera Copa América, el fútbol sudamericano es muy competitivo, los equipos no te regalan nada. Uruguay tiene un gran plantel, un plantel fuerte, que viene haciendo las cosas bien y que siempre da el máximo por su país. No sé si seremos candidatos, sí sé que vamos a dar pelea. En nuestra cabeza está el objetivo principal que es levantar la Copa".

Por último, sobre los rivales de Uruguay en Brasil 2019, Torreira señaló que "es una serie súper complicada. No me ha tocado jugar contra Ecuador o Chile pero los he visto, tienen jugadores de clase. Nos enfrentamos a Japón meses atrás y es un equipo muy intenso, que por momentos nos hizo mucho daño. Vamos a tener mucho tiempo para trabajar, preparar muy bien los partidos y trataremos llegar de la mejor forma al arranque, porque te da confianza si ganamos, como en el Mundial, donde vencimos a Egipto y después ganamos otros cuatro partidos".