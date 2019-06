Lucas Sugo vendrá a Uruguay por unos segundos a cantar el himno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Serán los segundos más especiales de mi carrera. Es el sueño del gurí que lo llevo en el corazón", aseguró Lucas Sugo en una entrevista que realizó en el programa Último al Arco de la radio Sport 890.

Es que el cantante vivirá una jornada especial y que seguramente no olvidará jamás, pero no solo por tener la posibilidad de cantar el himno previo al juego entre Uruguay y Panamá, también por lo que tuvo que hacer para poder cantarlo.

Su agenda personal le indicaba que tenía que estar en Paraguay para una gira que está realizando, pero no quería perderse la oportunidad de cantar en el Centenario y por eso en un vuelo privado viajó desde Asunción hasta Uruguay donde cantará el himno y luego de hacerlo regresará a Paraguay para cantar en Encarnación a las 00.30 horas.

Son cosas mjy lindas y especiales. Hoy y ayer prensa en Asución. Estaba allá y estaba en los programas de Radio y esta noche voy a tocar en Encarnación a las 00.30 arranco el show. Mi representante llegué a Uruguay en vuelo privado y se trata de un sueño.

"No me puedo quedar a ver el partido. Canto el himno y me voy porque me espera un avión para ir a cantar en Encarnación. De hecho me habían preguntado si quería hacer un mini recital en el entretiempo, pero no puedo", aseguró.

"Colocarlo en el currículum es fantástico, pero para el gurí que veía las cosas desde Rivera es impresionante y esto se lo voy a contar a mis nietos y a mis bisnietos si tengo", agregó.

Antes de finalizar, sentenció que "el lindo vínculo con muchos de los jugadores genera una ruptura del hielo. Hay un visto bueno de la AUF, pero tiene un trasfondo que uno tiene un vínculo. El capitán incidió muchísimo en esto, hicimos un trabajo previo y con los pasos necesarios lo concretamos".