Lucas Hernández ni siquiera irá al banco

La Comisión Disciplinaria de la AUF dio a conocer el fallo definitivo sobre Lucas Hernández, quien recibió tres partidos de sanción por haber sido expulsado ante Liverpool.

Si bien esto no cambia los planes del entrenador Leonardo Ramos, quien no pensaba utilizarlo como titular, ocurrieron dos cosas: una, que el jugador no podrá estar a la orden en el banco de suplentes; dos, que se generó una controversia porque se aplicó el mismo artículo y por la misma causa (puntapié intencional) a Hernández y sin embargo recibió un juego más de suspensión que el futbolista tricolor Germán Rolín, expulsado en la misma cuarta jornada.

El lateral izquierdo de Peñarol para enfrentar el sábado a las 16.30 en el Campeón del Siglo a Boston River será Rodrigo Rojo, quien hará su debut absoluto con la camiseta aurinegro. Esto ya se sabía desde la semana pasada, cuando se manejaba que a Hernández le recaería una sanción de dos partidos, pero como se pediríá amnistía luego del cumplido ante El Tanque Sisley (por más que el partido no se jugó por la no presentación del equipo fusionado) el 50% de la fecha y normalmente se otorga, se lo tendría como alternativa en el banco. Sin embargo, esto no ocurrirá, porque al haber recibido tres partidos de suspensión solo podrá pedir la amnistía luego del partido del sábado.

Lo concreto es que Ramos ya le había comunicado al mismo futbolista que no lo utilizaría ante Boston River, pues le daría minutos a Rojo a fin de que no llegue al debut por la Copa Libertadores (jueves 15 ante The Strongest en La Paz) sin fútbol. Hernández no puede jugar ese partido porque está suspendido por los tres primeros encuentros.