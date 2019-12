Lucas Hernández no seguirá en Atlético Mineiro y Peñarol es una opción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Su paso en Peñarol dejó un gran recuerdo sobre todo por su buena pegada y por sus interesantes incursiones en el ataque. Por eso un nombre como el de Lucas Hernández puede seducir tanto a dirigentes como a hinchas aurinegros.

Su actual momento en Atlético Mineiro no es sencillo, ya que no logró tener la cantidad de minutos que esperaba e incluso habría sido comunicado que no va a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de cara al 2020, lo que abre una puerta a que sea cedido.

“Desafortunadamente el jugador no pudo adaptarse bien, pero eso no significa que fue una inversión arrojada a la basura. No creo en eso. Puede que Lucas tenga que irse”, expresó en las últimas horas el presidente del Atlético Mineiro, Sergio Sette Camara, sobre el lateral uruguayo que solo pudo disputar cinco partidos durante 2019 sumando 447 minutos.

Esto no hace que volver a Peñarol sea la única opción, debido a que hay cierto interés de algunos clubes norteños, aunque la chance de regresar a los aurinegros no es descabellada y por eso en las últimas horas sonó con mucha fuerza.

Por ese sector Diego Forlán cuenta con Gabriel Rojas quién tiene contrato hasta junio de 2020 y también con Rodrigo Rojo, aunque finaliza contrato este 31 de diciembre y que parece difícil que continúe, lo que también abre una puerta para ir en busca de otro lateral.

Hay que tener en cuenta que pese a que Agustín Canobbio suele desempeñarse como volante por esa banda, tanto Rojas como Hernández pueden cumplir esa función y hasta jugar los dos juntos en el caso de que se concrete y de que así lo deseara Diego Forlán.