Lozano: "Yo no aceptaría jugar en la selección mexicana"

Los rumores comenzaron a tomar fuerza hace muy pocos días cuando Gerardo Martino asumió como nuevo entrenador de la selección de México. El "Tata", dirigiendo a Paraguay, demostró que es un técnico al que le gusta contar con jugadores nacionalizados y habría intentado hacerlo con Brian Lozano para que vista la camiseta del país azteca.

El volante uruguayo está viviendo su segunda temporada en Santos Laguna y la tercera en el fútbol mexicano luego de haber pasado por América entre 2015 y 2016. En su actual equipo, Lozano es habitual titular y si bien no se destaca por una gran cantidad de goles, sí lo hace por su estilo de juego que habría llamado la atención de Martino.

De hecho, el "Huevo" no fue el único jugador por el que el "Tata" se interesó ya que también habría sondeado las posibilidades de que Iván Marcone, Rogelio Funes Mori y el delantero Leonardo Ramos se pudieran vestir con la camiseta verde de México.

Ante esta situación, el futbolista declaró: “Estoy muy agradecido con México, este país me abrió las puertas para crecer profesionalmente, hacerme conocer más. Yo no aceptaría jugar en la selección mexicana porque ya me tocó jugar con la selección uruguaya juvenil. Me tocó debutar en la selección mayor, no oficialmente por las Eliminatorias, pero yo buscaría mi oportunidad en la selección uruguaya y si se me da la oportunidad de mi nombre en la selección mexicana, estaría agradecido pero no la aceptaría”.

Cabe recordar que Brian Lozano participó del plantel de Uruguay en los Juegos Panamericanos de Toronto en 2015 donde el equipo dirigido por Fabián Coito obtuvo la medalla de oro y donde disputó cinco partidos y marcó dos goles.

Con la selección mayor estuvo convocado para algunos partidos de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 pero nunca tuvo la chance de debutar, aunque sí jugó amistoso siendo citado por el maestro Óscar Washington Tabárez en 2015 frente a Costa Rica y Panamá donde sumó 69 minutos entre ambos juegos.

Pero las declaraciones de Lozano no cayeron del todo bien en territorio mexicano por algunos que consideran que está despreciando la chance de jugar con el "Tri" y en relación a eso, publicó un mensaje en sus redes sociales: "No entiendo cómo hay gente que se haya enojado y me insulta por el simple hecho de decir que no jugaría en otra selección que no fuera la de mi país. Lo que dije no es para ofender a nadie, solo dije lo que siento !! Abrazo grande", publicó en Twitter el "Huevo".