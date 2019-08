Loterías y quinielas destinará fondos para infraestructura de clubes AUF y OFI

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Infraestructuras deportivas vinculadas al fútbol infantil de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) recibirán inyección económica que les permitirá costear gastos que emanen de proyectos de clubes y ligas en todo el país.



Permitirá desarrollar mejoras de canchas, establecer vestuarios, reparar una tribuna, un tejido perimetral y otras utilidades deportivas, dijo a Ovación el Dr. Marcos Alvarez, que en nombre de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ) participó en la redacción del documento aprobado por el gobierno.



“En la anterior Rendición de Cuentas el Poder Ejecutivo impulsó con la iniciativa del director de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ), Luis Gama, que facultaba destinar un porcentaje del incremento del IVA de determinado período para el incentivo de infraestructura deportiva de deportistas (instituciones, Ligas) tanto de Montevideo como del Interior, facultando a subsidiar proyectos que presentaran tanto la AUF como OFI y el que está más avanzado en la gestión del tema viene siendo OFI que presentó 85 proyectos en el interior”, dijo sobre la herramienta.



Agregó que el Estado “hace un sacrificio fiscal para incentivar una cosa tan trascendente como la importancia social que en estos tiempos cada vez más adquiere el deporte porque aquellos sectores juveniles a los cuales no se les llega por el trabajo, no se les llega por el estudio, llegarle por el deporte es un objetivo sustancial de una sociedad moderna.



El proyecto está en marcha, ya existe la norma legal, existe el decreto reglamentario y ya existen los fideicomisos respectivos, que fueron uno de AUF y otro de OFI, inclusive que cuentan con la aprobación del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para que el estado, la DGI, el Ministerio de Economía, libere los respectivos montos financieros para que se ejecuten los proyectos. Después AUF y OFI son los encargados de elegir los proyectos y ejecutarlos”.



Fue en el marco de la realización en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno, del sorteo de la Lotería Nacional, en el que también estuvieron presentes autoridades como Luis Gama, director Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, Joaquín Fernández, presidente de la Banca de Quinielas de Durazno y Rafael Bonilla, encargado de la División Inspección.



Supermatch segundo en el nivel de apuestas:

​

Gama, director de Loterías y Quinielas, sostuvo que la institución “promovió una ley y decreto reglamentario donde entre otras cosas nos permite bloquear aquellos sitios de juegos por Internet que no estaba autorizados.



Se llevan bloqueados mil sitios ilegales “que no se instalan exclusivamente en el Uruguay, son sitios que están en la región, pero ya a esta altura que nosotros hayamos llegado a bloquear mil sitios, genera ese corrimiento que nosotros pretendemos que, el que estaba jugando ilegal, entienda que es ilegal y se vuelque al juego por Internet, el único que está autorizado en apuestas deportivas que es Supermatch”.



“Estamos trabajando, la tecnología siempre va un poco más adelante que nosotros en general en el mundo, pero nosotros hemos hecho un proyecto muy bueno en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, donde atiende todo, atacar al ilegal, bloquear la dirección de dominio y bloquear también desde el Banco Central todas esas transacciones que se hacen a través de tarjetas.



Hoy Supermatch, luego del juego de la quiniela es el segundo más importante en el nivel de apuestas de los juegos en la órbita de la Dirección de Quinielas, por lo tanto, logramos ese corrimiento del juego ilegal a legal, con el aditivo de que lo que generamos con el juego legal vuelve a la sociedad en infraestructuras para las divisiones formativas de los clubes afiliados a AUF y a OFI. Hay varios proyectos que se van a empezar a inaugurar, 85 que están atendidos con recursos. A nosotros nos ‘cierra’ todo, defendemos al juego legal, combatimos el ilegal y generamos recursos para la sociedad”, dijo, Gama.