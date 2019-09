Loris Karius lo volvió a hacer: otro blooper para su repertorio interminable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Oh, no, no. Otra vez, ¡no! El arquero alemán Loris Karius, recordado por sus terribles errores en la final de Champions League cuando defendía al Liverpool ante el Real Madrid en el 2018, volvió a cometer una falla importante. De las grandes.

El hoy guardameta del Besiktas de Turquía consiguió adueñarse de la titularidad gracias a su rendimiento, pero la mala suerte parece acompañarle todo el tiempo. Es que una vez más volvió a tener un error puntual y grande, que condenó a su equipo.

Ahora le ocurrió en un partido de Europa League y frente al Slovan Bratislava. Fue un balón largo desde el campo del equipo rival que parecía que iba a ser controlado por Karius, pero en lugar de despejar peinó el esférico para asistir a Sporar para que ponga el 1-0 transitorio.

Besiktas comparte el grupo K de Europa League junto al Wolverhampton de Premier League, Sporting Braga de Portugal y Slovan.