Lores rescindió con Wanderers y generó polémica; ¿dónde jugará?

La comunicación llegó el viernes por la tarde: Ignacio Lores llamó al gerente deportivo de Wanderers Mauricio Nanni para informarle que no seguiría en los bohemios. La noticia cayó como un balde de agua fría en los presididos por Gabriel Blanco, que no se esperaban esta decisión.

Lores llegó a principio de año a Wanderers después de haber quedado libre de Peñarol. Los albinegros acordaron la firma del contrato con una cláusula de salida estipulada a partir de julio, considerando que para ese mes ya se habría terminado el Torneo Apertura en condiciones normales. Fue la única forma que permitió que la llegada del jugador se pudiera concretar. Por esa razón es que sorprendió la novedad en el equipo del Prado, que pensaban disfrutar de Lores por lo menos hasta el final del certamen que se está disputando.

Ni siquiera dio lugar el jugador a una charla, para buscar un cambio en la decisión, ya que después de haber llamado a Nanni, Lores hizo pública la noticia en sus redes sociales.

"Muchas gracias WANDERERS por este tiempo hermoso , la verdad una institución ejemplar que me hizo feliz, y me permitió vivir lindos momentos llenos de ilusión, agradecer a mis compañeros por cómo me trataron y me ayudaron , un grupo hermoso , agradecer a Mauricio Nanni , Mauricio Larriera y a la institución por la posibilidad que me dieron así como también al cani, a la flaca, Nacho y a toño por acompañarme todos los días. Un honor haber sido parte de esta institución", escribió Lores en su Intagram.

Según pudo saber Ovación, el futbolista tiene una oferta concreta de un equipo del exterior (un club importante de una liga de segundo orden en Europa), y también de una institución del medio. Aunque hay rumores que además hacen referencia a que volvería a Peñarol ya que Mario Saralegui le gustaría tenerlo en el plantel, y también de que podría jugar en Nacional. Respecto a esto último, según confirmó una fuente tricolor, no estaría en los planes de los tricolores ahora.

Lores jugó 10 partidos en Wanderers, ocho de ellos como titular y aportó un gol, en el 2-2 contra Deportivo Maldonado en el Parque Viera. Venía de más a menos, después de un gran comienzo de Apertura, no había podido repetir sus buenos rendimientos en los últimos partidos.