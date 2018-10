Lores y una posición que ya conoce

Su nombre llamó totalmente la atención en el último período de pases. Para la mayoría fue una sorpresa. Luego de siete años en Europa y con tan solo 10 partidos en la Primera División de Defensor Sporting, Ignacio Lores desembarcó en Peñarol prácticamente como un desconocido. El conocimiento que tenía Diego López del fútbol italiano fue determinante para pedir al volante como prioridad.

Llegó con el semestre casi empezado, recién recuperado de un desgarro y sin una pretemporada encima. Sin embargo, el “Memo” lo mandó a la cancha para hacer una de las bandas. Arrancó por la izquierda, su pierna hábil, pero también jugó por derecha intercambiándose con Agustín Canobbio. De hecho, el aurinegro le sacó mucho más jugo teniéndolo con pierna cambiada y yendo hacia al centro que buscando llegar hasta al fondo.

El mismo Lores destacó un par de semanas atrás que sentía que le faltaba en lo físico producto de lo anteriormente mencionado y que recién ahora se estaba poniendo al mismo nivel que sus compañeros. Pese a ello, está claro que sus características son bien diferentes a las que pueden proponer jugadores como Canobbio, Fabián Estoyanoff o el propio Rodrigo Rojo. “Intento no ser el típico externo que desborda y tira centros. Poder cambiar de lado me da otras posibilidades y eso me gusta. Seguramente puedo dar mucho más, al estar mejor físicamente puedo generar otras cosas que antes no”, confesó.

Lo cierto es que pensando en el próximo partido contra Rampla, por la suspensión de Cristian Rodríguez, Lores pasará al doble cinco buscando ser el punto de partida de la generación de juego. Con menos recorrido, eso lo puede ayudar a encontrar su mejor versión para ganar en confianza.

La ausencia obligada del “Cebolla” hacía creer en Maximiliano Rodríguez como sustituto inmediato; pero todo indica que el DT se la jugará ubicando a Lores en una posición que ya conoce de su paso por Europa.

Hasta el momento, “Nacho” disputó siete partidos en el Torneo Clausura (404 minutos) y alternó buenas y malas. Yendo ahora por el centro puede quedar mejor posicionado para explotar sus condiciones.

Ayer en Los Aromos

Luego del domingo libre, el plantel regresó a los entrenamientos ayer a la mañana en Los Aromos. Carlos Rodríguez, que trabajó la semana pasada de forma diferenciada por una contractura en el posterior, tiene estos días para seguir mejorando y ponerse al 100%. El equipo sería con Kevin Dawson; Ezequiel Busquets, Fabricio Formiliano, Carlos Rodríguez, Lucas Hernández; Agustín Canobbio, Gonzalo Freitas, Ignacio Lores, Fabián Estoyanoff; Lucas Viatri y Gabriel Fernández. Hoy volverán a practicar en la tarde.