Lores hizo su estreno y se acordó de su padre

Ignacio Lores, que hizo su estreno oficial con la camiseta aurinegra, habló tras el 3-0 ante Wanderers.

“Para mí fue una emoción muy fuerte... Debutar, ingresar por el ‘Cebolla’ y además por suerte se dio el triunfo. Hay un grupo muy lindo que está muy motivado”, contó.

Además, el mediopunta agregó: “Hice todo por llegar a Peñarol, era un sueño que tenía desde chico. Cuando me dijeron de la posibilidad no lo dudé, no iba a volver a Italia. Quería jugar en Peñarol. Mi viejo, que falleció hace poco, nos inculcó de chicos el amor por este club”.