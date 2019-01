Lorenzetti deja la "Uchi" agradecido con los hinchas por lo hecho con su hija

Gustavo Lorenzetti es la cuarta incorporación de Nacional, habiendo sido presentado este viernes en las redes sociales del club y arribado a la concentración en Punta del Este el sábado. Pero el volante de 33 años es el más experiente de los cuatro y llega, luego de sus ocho años en la Universidad de Chile, como ídolo del club trasandino.

Octavio Rivero, con 26 años, Rodrigo Amaral, con 21, y Pablo García, con 19, están apenas iniciando su carrera, o si se quiere llegando a la meseta en el caso del centrodelantero. Pero el "Duende" llega para ser uno de los referentes del equipo que dirige Eduardo Domínguez.

Su condición de ídolo en Chile la logró a base de logros, incluida la Copa Sudamericana de 2011. Y eso lo llevó a tener momentos emotivos en el conjunto universitario.

El mayor de ellos fue al inicio de 2018, cuando nació su tercera hija, Sofía, pero en condición de prematura, a las 32 semanas de embarazo, por lo que debió estar en una incubadora por varios días.

"De peso y tamaño ella estaba bien, pero vinieron las complicaciones. Sofía nació y algunos de sus órganos no estaban completamente desarrollados, este caso eran los respiratorios los que la complicaron. Ha tenido altos y bajos. Estuvo tres días fuera de la incubadora y se agarró un virus, ahí vino lo peor porque sufrió apneas, fueron momentos de mucha angustia", había explicado el jugador a finales de marzo a Las Últimas Noticias.

"Verla toda cableada y no poder hacer nada da impotencia. Lo peor es cuando veías que la medición de su respiración llegaba a zona naranja, o roja, era terrible. Cuando me llamaban de la clínica no hallaba qué hacer, me alteraba", agregó.

Precisamente en esos días, finales de marzo, Universidad de Chile jugó un amistoso contra River argentino y los hinchas azules le dedicaron una pancarta gigante a su capitán y a su hija que decía: "fuerza Sofía Lozenzetti", y que despertó la emoción del ídolo.



"No encuentro las palabras de agradecimiento, me sorprendió el lienzo. No he parado de recibir apoyo constante de hinchas, compañeros, técnicos y no solo a mí sino también a Sofi. Está mucho mejor que hace un semana. Lógico que a veces es difícil enfocarse con la cabeza en otra parte. Trato de hacer lo mejor y me falta mucho. He faltado a muchos partidos por este tema. Agradezco a Guillermo (Hoyos) y el cuerpo técnico porque se han portado extraordinario", había dicho tras el encuentro.

Por todo esto antes de partir a Nacional, Gustavo Lorenzetti le dedicó un video de despedida al club en general en el que agradeció por los ocho años allí y en especial a los hinchas por el gesto.

"Hemos tomado una decisión en conjunto con el club. Creo que es la mejor para mí y para la U", comenzó diciendo el jugador. "No encuentro palabras, pero estaré eternamente agradecido de los hinchas por el cariño que me han brindado estos años. Siempre voy a recordar lo que hicieron por mi hija", agregó con una emoción notoria y ojos llorosos.

"Gracias a ellos y a Carlos Heller, que conmigo se portó diez puntos desde el día que lo conocí hasta hoy. Influyó mucho para que yo siguiera en la U", sentenció.

El "Duende" se sumará en los próximos días a los entrenamientos de Nacional en Hotel del Lago en Punta del Este, por donde pasó a visitar este sábado. Pero no estará en el amistoso del martes 15 ante River Plate en Maldonado.



