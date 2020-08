Lorente: "Liberar las fronteras como pide Conmebol no es un tema fácil"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerardo Lorente, gerente de la Secretaría Nacional del Deporte (Senade), admitió que Uruguay no cerró las puertas al pedido de Conmebol de habilitar un protocolos de concentración y traslados sanitarios para las delegaciones deportivas que compiten en la Copa Libertadores, pero dejó en claro que no es un tema fácil porque el país tiene una "situación muy diferente a la que tienen la mayoría de los países de la región" y eso exige "extremar sensiblemente los cuidados".

Además, Lorente, sin dejar de reconocer que la historia de Uruguay a nivel deportivo, por ser fundador de la Conmebol y país impulsor de la Libertadores, demanda una especial atención al regreso de la competencia, subrayó que "los plazos que fijó" la entidad rectora del fútbol continental no facilitan la decisión. "Es un tema muy complejo. Uruguay tiene hoy un status sanitario muy bueno y la inserción de alguna persona o de algún plantel que pueda tener el virus y poder contagiar generaría un grave problema para el tránsito y la administración de la pandemia".

En su diálogo con el programa Vamos que Vamos (94.7 FM), Lorente enfatizó: "No está cerrado, pero no es un tema fácil. Se trata de buscarle la vuelta y ya hemos tenido intercambios informales, pero no es una resolución fácil".

En ese sentido, profundizó que la situación de Uruguay no es igual a la de otros países "que tiene un alto volumen de contagios y de casos positivos, en eso Uruguay tiene las mejores cifras de América y en eso nos genera una duda de hasta dónde podemos flexibilizar alguna de las medidas".

El gerente general del Senade recordó que Uruguay todavía mantiene el protocolo para los viajeros que quieren ingresar al país, que implica "hacerse un hisopado dentro de las 72 horas previas al viaje por laboratorios habilitados y después acá la persona tiene que permanecer siete días en cuarentena y hacerse un hisopado o, si no quiere hacerse un nuevo hisopado, tiene que estar 14 días en cuarentena. Con lo cual eso flexibilizado específicamente para planteles que compiten a nivel internacional no es fácil".

Dejó en claro que hay buena disposición para encontrarle una salida, porque desde "la Secretaría lo que más queremos es que vuelva la competencia, como órgano rector del deporte, y más a nivel internacional. Uruguay es pionero de la Copa Libertadores, somos los que fundamos la Conmebol, tenemos toda una historia atrás que nos obliga a pensar en positivo sobre las competencias internacionales", pero explicó también que ve difícil "no solo la entrada de planteles del exterior, el problema es la salida de los planteles, porque después cuando vuelvan es muy difícil liberarlos de la cuarentena de siete días, lo que implicaría un trastorno para el campeonato local".

Finalmente, remató: "El gran problema es que nuestras cifras nos exigen ser mucho más cautelosos a la hora de liberar las fronteras. Además, Uruguay le está exigiendo a todo uruguayo que quiere volver hisopados, cuarentena de siete días, y hacer excepciones para algunos planteles es bravo".