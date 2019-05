López: "Tenemos por delante la semana más importante y nos ilusiona a todos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Fue un partido lindo e intenso porque el equipo rival jugó. Sabíamos que iba a ser así, el rival venía con resultados negativos pero vimos que tiene mucha velocidad y complican, como nos complicaron a nosotros. Tuvieron dos o tres claras y no fue para nada fácil, aunque Peñarol hizo las cosas bien, me gustó y sobre todo la actitud", aseguró Diego López en conferencia de prensa.

El entrenador agregó: "Había varios motivos para tener la cabeza puesta en River y eso fue fundamental, porque si lo tomás de otra manera te podés complicar solo. Poder darle minutos a Gargano fue importante y mejor aún con el triunfo".

El "Memo" no ocultó la alegría por el tanto anotado por Gabriel Fernández y sentenció: "Fue algo importante para todos que él vuelva a hacer un gol. Nosotros hablamos con él sobre cómo se sentía, él me dijo que estaba bien para jugar y por eso lo pusimos. Mejoró para lo que venía siendo, también por lo físico, me gustó, atacó bien los espacios y cuando lo hace es difícil aguantarlo".

"Tenemos por delante una semana muy importante o la más importante y yo como cabeza del cuerpo técnico disfruto y nos ilusiona a todos. Ahora nos queda pensar en lo que viene", manifestó

Sobre el duelo ante Flamengo opinó: "Es una fase definitiva para los dos porque nos jugamos la clasificación. No es el mismo partido que en Brasil, pero adentro de la cancha sabemos lo que tenemos que hacer. Es un equipo que juega bien afuera, pero tenemos que ir con nuestras armas, con la cabeza bien puesta y sin dejarlos jugar".

Diego López además reconoció la tarea de los reemplazos que jugaron ante River: "Son tres partidos en una semana. Hay que dosificar las fuerzas y lo importante es llegar bien a cada partido. Viendo los rendimientos de Rojo y Trindade te da confianza para afrontar estos partidos".