El “Lolo” volvió cuando más lo necesitaban

La llegada de Giovanni González hizo tambalear la titularidad del “Lolo” Estoyanoff, pero los buenos rendimientos hicieron que Leonardo Ramos lo vuelva a incluir en el once inicial y eso lo llevó a que hoy sea uno de los más importantes en el ataque.



En un momento donde Canobbio no está fino, donde Maximiliano Rodríguez tiene que bajar mucho a buscar la pelota, el “Lolo” con velocidad y con mucha gambeta se transformó en lider de cada uno de los ataques aurinegros en los últimos partidos.



Es que su destacado nivel no solo es de la pasada jornada, donde le cometieron el penal que valió la apertura del marcador, sino que había tenido un rendimiento superlativo ante el mismo rival en Asunción y en la segunda parte del duelo clásico.



Como si eso fuera poco, cuando le tocó hacerlo relevó de manera impecable a cualquiera de los dos laterales, porque a su vez jugó por ambas bandas como suele ocurrir en todos los partidos. Por derecha buscando el desborde y el centro para encontrar a Gabriel Fernández o por izquierda donde suele encarar hacia adentro e intentar el remate, una de las cosas que ha caracterizado a Estoyanoff en este último tiempo.



Caños, velocidad y confianza, esa que le dio Leonardo Ramos y que el volante está aprovechando al máximo y que hoy lo tiene como pieza clave en cada ofensiva aurinegra.



Tuvo que luchar por la titularidad y lo hizo. La ganó y hoy le está pagando al entrenador con grandes rendimientos que llevan a definir que Fabián Estoyanoff vive su renacimiento con la camiseta amarilla y negra que el “Lolo” siempre defendió como jugador e hincha.