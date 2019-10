El "Lolo" Favaro lo hizo resurgir a Racing

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 11 de agosto Racing había conseguido su último triunfo luego de vencer a Fénix bajo la conducción técnica de Alejandro Apud. Pasaron casi dos meses y seis partidos en los que La Academia no lograba ganar.

Apud dejó su cargo y llegó Eduardo Favaro, un viejo conocido del club con un recordado pasaje por Sayago.

El debut del “Lolo” era nada menos que contra Fénix, en ese duelo que ya se volvió particular entre dos equipos con una gran rivalidad deportiva.

Y como cosa del destino, Racing retomó el camino de la victoria y otra vez le ganó a Fénix, pero ahora por goleada.

Todo comenzó de maravillas para el local en el Parque Roberto. La cálida bienvenida al “Lolo” por parte de los hinchas más allá de que no faltaron los que exigían resultados inmediatos dada la complicada situación de La Academia en la tabla del descenso, empezaba a marcar la tarde en Sayago.

Eduardo Favaro en su regreso a la dirección técnica de Racing. Foto: Fernando Ponzetto.

Y tras el inicio del partido hubo un solo equipo en la cancha y fue Racing, que lo pasó por arriba a Fénix en lo futbolístico y también en lo anímico.

A los 9’, el histórico Líber Quiñones abrió el marcador con un verdadero golazo desde afuera del área para poner el 1-0. El dominio fue tal que a los 18’y con otra notable definición fue Michel Araújo el encargado de poner el 2-0.

Fénix no reaccionaba. El equipo de Juan Ramón Carrasco estaba en la lona, no podía levantarse y cuando lo intentaba, llegaba otro golpe de Racing porque a los 32’ Nicolás Sosa no quiso ser menos con los golazos y con otra gran definición puso el tercero.

Tres minutos más tarde, Diego Arismendi liquidó el partido poniendo el 4-0 cuando el partido era un monólogo de Racing.

Un error de Gonzalo Aguilar en la marca al cometerle penal a Ignacio Pereira le permitió a Alex Silva descontar al albivioleta a los 41’.

Al partido le sobró el segundo tiempo. Racing generó una enormidad de situaciones de gol como para redondear una goleada histórica y desaprovechó sus chances.

Así y todo, La Academia volvió a ganar y lo hizo luego de seis partidos.

El “Lolo” Favaro tuvo un debut soñado y los hinchas renovaron la ilusión porque los de Sayago quieren quedarse en la “A”.