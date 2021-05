Fabián Estoyanoff: "Estaba días sin entrenar porque no le encontraba motivación a la vida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fabián Estoyanoff volvió a ser jugador de Fénix, club en el cual se formó y creció. Si bien dejó el club de sus amores, Peñarol, a sus 38 años el "Lolo" siente que se encuentra "lleno", en un buen momento a nivel personal. Está muy enamorado y a la espera de su primer hijo con "Majo" Álvarez. Él se describió como un "tipo feliz". Sin embargo, no siempre fue así.



El jugador recordó cuando sufrió de depresión en 2016. "Fénix siempre estuvo conmigo en los momentos más difíciles. Cuando yo vine de Arabia sufrí una fuerte depresión, algo parecido a lo que le pasó al 'Morro' García. Tuve la suerte de tener compañeros de fierro y a un entrenador como Gustavo Ferrín”, expresó el mediocampista al programa 100% Deporte (Sport 890).

"Fénix se portó de 10 y se lo agradezco a Ferrín, cualquier otro entrenador te dice 'este no viene porque está de vivo'. No, él me entendió y me apoyó". Fabián Estoyanoff Jugador de Fénix

"A veces estaba cuatro o cinco días sin entrenar porque no le encontraba motivación a la vida, no tenía fuerzas, me levantaba a las cuatro de la tarde. Es un momento muy duro para un ser humano y es muy difícil de entender", expresó.

"Al principio me lo guardaba, lo sabía solo mi mamá, venía de una separación y estaba solo en Arabia. Por suerte me vine a Uruguay cuando me agarró el peor momento, pero estaba rodeado de la familia hermosa que tengo y pude salir adelante por el tratamiento", declaró Estoyanoff.

Cuando Santiago "Morro" García decidió quitarse la vida en febrero de este año, el "Lolo" revivió un poco de lo que había sufrido. "Por eso me llegó tan fuerte lo del 'Morro'. Seguramente una de las cosas que él no tuvo fue el apoyo del club y por eso tomó la decisión que tomó. Si el club te deja de lado, la cabeza te trabaja", explicó, y agregó: "Hasta ahora diciéndolo siento que me ahogo".

Tras el triste hecho, el mediocampista homenajeó al "Morro" al convertir un gol en el partido entre Peñarol y Bostón River y apuntar al cielo, dedicándoselo.

El comienzo de una nueva etapa

Ahora que se encuentra más fuerte que nunca y volvió al equipo de Capurro, Fabián Estoyanoff debutará y deberá defender a Fénix este sábado frente al mirasol. "Estoy muy bien, hice una buena preparación", declaró el jugador. "A Piquerez le diría: 'Ojo los caños'", expresó entre risas el "Lolo".