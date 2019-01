En el 2018 no logró despegar

Muchas veces Sebastián Rodríguez fue de esos jugadores que el hincha se preguntaba por qué no jugaba más. Deambulaba por el banco de suplentes, era titular en algún partido, a veces no era citado, pero en este 2018 no logró nunca afianzarse en el equipo titular.



Alexander Medina buscaba jugadores con mayor intensidad, y por eso la mayoría de las veces optaba por volantes de otras características.



Aún así, fue titular en gran parte del Apertura (donde el “Cacique” armó dos equipos por la doble competencia) y del Intermedio, pero tuvo pocos minutos en la Libertadores (226’), en la Sudamericana (4’), y en el Clausura (380’).



En el 2017, bajo la conducción de Martín Lasarte, el volante de 26 años tuvo mayor participación, incluso en las copas internacionales.



En Nacional, el “Cabeza” Rodríguez jugó 76 partidos oficiales. Hizo cinco goles por el Uruguayo (todos en el 2017) y uno por la Libertadores, en el 4-0 contra Real Garcilaso. También marcó un gol clásico en agosto de 2017, para ganar 1-0 la Copa de Campeones.



“Seba” Rodríguez vencía contrato el próximo 31 de diciembre, pero rescindió ahora y le dejará una retribución económica al club para jugar en Tiburones Rojos de México.