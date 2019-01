Nada de hacer locuras con el técnico

Pasó otra reunión de Comisión Directiva de Nacional y los tricolores siguen sin confirmar a su entrenador para el 2019, en gestiones que se han dilatado pura y exclusivamente por el tema económico, ya que la actual directiva no quiere bajo ningún concepto salirse de los planes presupuestales que se había trazado previamente.



A la salida del encuentro, en esta oportunidad el vocero fue el vicepresidente Alejandro Balbi: “No hay DT. Informamos a los compañeros de las gestiones que venimos llevando adelante. Hoy (por ayer) tuvimos una reunión muy productiva, pero no hubo solución. El tema es absolutamente económico. Todos saben cuál es la realidad de Nacional, la que hemos dicho en la campaña preelectoral, la que asumió esta directiva, el esfuerzo que le hemos pedido a los socios y en eso Nacional tiene un presupuesto, tiene un techo y estamos cerca del techo”.

El vicepresidente tricolor igualmente se mostró confiado en que las negociaciones con Eduardo Domínguez terminen en buen puerto. “Soy optimista. Pero si hablamos durante todo el día... hoy te puedo decir de que estamos empantanados. Hay que renegociar, algo propio en este tipo de negociaciones”.



Lo que está claro es que Nacional no va a modificar los parámetros que se fijó para negociar con el cuerpo técnico, que en el caso de Eduardo Domínguez llegaría con otras cuatro personas para que colaboren en el día a día.

“El plan es seguir conversando, tenemos muy buena relación con el representante y con el entrenador, que hay que destacar que sí se ha mostrado muy adepto y sensible a la situación de Nacional, pero la situación económica - financiera del club no es la mejor y tenemos que adaptar la realidad del cuerpo técnico a la realidad del club. Valoramos mucho que esté acá, habla muy bien de él, no es normal que un técnico se traslade a Montevideo, que dé la cara, dé sus razones; nos ha demostrado en las dos o tres reuniones que hemos tenido que está compenetrado con nuestro proyecto. Pero son profesionales y nosotros buscamos ser serios y si asumimos una obligación económica, poder cumplirla”, agregó Balbi y remarcó: “Domínguez es la prioridad. Es el que mejor se ajusta al proyecto de Nacional”.



Está claro que los albos tienen bajo la mesa otros dos candidatos en caso de que no prospere la llegada de Domínguez, con quien se seguirá negociando hoy. “Hay un plan B y un plan C. Uno es uruguayo y el otro argentino”, se limitó a señalar Balbi antes de finalizar su breve conferencia.

La palabra del vicepresidente Alejandro Balbi tras la Directiva de Nacional: https://t.co/eHzWnlICn2 — Juan Pablo Romero (@jpromeroh) 26 de diciembre de 2018