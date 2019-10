El "Loco" Abreu recurre a la FIFA por denuncia contra exequipo de Brasil

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Abreu presentó una demanda ante la FIFA contra Rio Branco, club que dejó en abril, por el concepto de salarios atrasados. El representante del "Loco", Wallace Oliveira, abogado especializado en derecho deportivo, no dio muchos detalles sobre el caso y dijo que el proceso sigue siendo un secreto. Sin embargo, dijo que el caso fue presentado directamente en FIFA.

"Confirmo la presentación de la acción propuesta a la FIFA. Sin embargo, está bajo el amparo del secreto de la justicia, por lo que no puedo dar más detalles y mostrar documentos de esta acción. Como se trata de un procedimiento judicial, se prevé que se debe respetar el secreto de la justicia y no se pueden proporcionar más detalles del procedimiento sin el consentimiento de ambas partes. Lo que me hace imposible darle un número de protocolo o cualquier otro documento relacionado con el hecho".

Luciano Mendonça "Él tiene que pagarnos 300 mil reales", dice el presidente de Rio Branco



Según el presidente de Rio Branco, Luciano Mendonça, la deuda es real y el club trabaja para resolver el problema a finales de este año. Sin embargo, revela que es el "Loco" Abreu el que puede estar debiéndole al club, debido a una cláusula en el contrato que, según el dirigente, fue quebrantada por el uruguayo cuando dejó el equipo. En el lado del equipo también hay esperanza de revertir completamente el caso, pero no se descarta un acuerdo entre las partes.

"Hay una deuda del club con algunos jugadores, incluido el "Loco" Abreu, que es la mitad del penúltimo mes y el último mes trabajado. Pero el caso ya está en manos del abogado y ya hay planes para resolverlo. Sin embargo, "Loco" Abreu tenía un contrato con el club hasta el 30 de mayo, pero dejó el club antes, poco después de nuestra eliminación. Primero afirmando que visitaría a su hijo, que también es un jugador. Pero luego me envió un mensaje diciendo que estaba sorprendido por una propuesta de ser entrenador y jugador en El Salvador y que iría allí. Tenemos una cláusula en el contrato donde aquellos que rescindan el compromiso antes del final, tendrían que pagar una multa de 300 mil reales. Como resultó antes, debe pagarnos esa cantidad. Pero creo que podemos llegar a un acuerdo", afirmó el presidente.



FUTURO Dos equipos de Brasil interesados en Abreu



Dos equipos brasileños aún quieren contar con los servicios del uruguayo en 2020. União Cacoalense, de Rondonia, dice que está adetalles de anunciar el acuerdo con Abreu. Y Athletic de Sao Joao del Rey, de Minas Gerais, incluso encuestó a sus hinchas para ver cómo reaccionarían ante la llegada del "Loco". El jugador desmintió las dos conversaciones y sigue siendo jugador de Boston River, aunque no descarta sumar una nueva camiseta a su carrera en 2020.