El "Loco" Abreu recibió el récord Guiness

El "Loco" Abreu ya lo había conseguido cuando firmó su contrato con Audax Italiano, pero ahora es oficial. La Guiness World Record lo distinguió y le entregó la plaqueta que lo califica como el futbolista que jugó en más equipos tras alcanzar los 26.



“Sinceramente, recibir este título de Guinness World Records no fue buscado como prioridad, pero la situación y la circunstancia me genera una muy linda sensación y satisfacción. El hecho de que un uruguayo nacido en Minas pueda ser el único jugador en la historia del fútbol profesional en poder conseguir eso es algo que te genera un orgullo y un sentimiento especial. Estoy sumamente feliz de conseguirlo, sobre todo por el hecho de que fuera logrado naturalmente hasta desembocar en esta posibilidad", manifestó a la página oficial del club.



La entrega también fue especial ya que se llevó a cabo ante un equipo en el que Abreu dejó un recuerdo muy grande: Botafogo. El elenco de Río de Janeiro y su actual club se enfrentaron por la primera fase de la Copa Sudamericana.



“Lo único es perseverancia. Ponerse metas; ponerse desafíos. Que nadie te quiera cortar los sueños, los sueños los tiene uno y los busca; uno los pierde uno mismo y no otra persona. Entonces, creo que esa convicción tiene que estar por encima de todo. Sea cual sea el sueño, en este caso, la inspiración del récord pasa exclusivamente por uno mismo", agregó el minuano que ya está certificado como hombre récord.



La carrera del "Loco" Abreu incluye once países y equipos como: Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo La Coruña, Gremio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dorados, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beirat, Real Sociedad, Aris Salonica, Botafogo, Figueirense, Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Puerto Montt y Audax Italiano