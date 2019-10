Lluvia de críticas: La “B” se jugó parcialmente por la tormenta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante toda la semana las distintas empresas meteorológicas marcaban en sus pronósticos que el sábado sería un día de fuertes tormentas, vientos importantes y distintas alertas para la zona sur y este de nuestro país. El viernes por la tarde la Primera División Amateur, las divisiones formativas, el femenino en todas sus ramas, la Liga Universitaria y el fútbol del interior, especialmente en las zonas marcadas como críticas, suspendieron en forma correcta sus actividades.

Sin embargo, el fútbol de la vieja “B” que vive etapas de definición, no suspendió la etapa y ello quedó nuevamente a criterio de los árbitros en cada uno de los escenarios.



Los clubes que habían decidido priorizar la deportividad por sobre lo económico, jugando todos a la misma hora, fueron nuevamente “burlados” por el clima y el error de la Mesa Ejecutiva de la Segunda División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en no suspender la fecha y jugar el martes o miércoles todos a la misma hora.

Sobre las 09.00 horas aproximadamente, Adrián Pereira en el Maracaná, Claudia Umpiérrez en el Parque Nasazzi y Diego Ribeiro en el Obdulio Varela decidieron no disputar los encuentros en base al mal estado de los campos de juego, la lluvia constante y los distintos rayos que surcaban el cielo.



En el Norte y sin ningún inconveniente climático, Tacuarembó y Bella Vista disputaron su cotejo; mientras en el Centenario y Complejo Rentistas los partidos comenzaron a disputarse pese a la intensa lluvia y la tormenta eléctrica constante en un riesgo innecesario para los actores.

Luego de 37 minutos, Jonathan Fuentes decidió suspender el partido entre Torque y Central Español en el Centenario cuando varios truenos se hicieron sentir fuertemente en el Parque Batlle, pero Oscar Rojas no tuvo el mismo criterio y Rentistas con Atenas disputaron la totalidad del juego.



Ante estos hechos hay que expresar que en primer lugar los clubes que tienen problemas económicos, fueron los que erraron en sus criterios en cuanto a querer disputar todos los encuentros a la misma hora.

Era un hecho que la empresa que tiene los derechos televisivos no iba a modificar su emisión de los sábados por la mañana, por lo tanto y en virtud de lo votado, todos los partidos se disputarían en ese mismo horario.



Jugar de mañana en las últimas cuatro fechas ha sido todo un desatino: cuando más se puede recaudar en base a una mayor afluencia del público, se fijan todos los cotejos en un día y horario impropio.

Pero a ese error exclusivo de los clubes, se sumó esta semana el de la Mesa que fijó una fecha a contramano del resto del fútbol uruguayo y muy especialmente del sentido común, que decía que ante lluvias constantes algunos escenarios no estarían en condiciones (Nasazzi, O. Varela y Maracaná), lo cual terminó ocurriendo quedando una fecha cortada y que ahora se disputará con resultados vistos.

FECHA 20 Cuáles partidos iniciaron

Rentistas y Atenas igualaron 1 a 1 en un resultado que aleja a los “Bichos colorados” de obtener uno de los dos ascensos directos. Atenas por su parte sumó una unidad pero todavía está fuera de la zona de play off.



En el Norte Tacuarembó goleó a Bella Vista 4 a 0, dejando de lado el “fantasma” del descenso y sumiendo a los “papales” en la última ubicación a falta de dos fechas.



Por su parte Torque y Central Español disputaban un muy agradable encuentro en el Centenario, con igualdad 1 a 1 cuando el partido fue suspendido.

fecha 20 Cuándo se jugarán los partidos suspendidos

La vigésima jornada se completa el mañana a las 16.00. En el Centenario, el pico entre Torque y Central Español (Centenario); en el Maracaná, Cerrito vs Albion; en el Obdulio Varela, Villa Española vs Deportivo Maldonado: en el Nasazzi, Villa Teresa vs Sud América.