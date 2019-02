Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de este lunes en el estadio Franzini y con una gran concurrencia se llevó a cabo el lanzamiento de la lista 5, que encabezan Ney Castillo, candidato a la presidencia de Defensor Sporting y Andrés Fleurquin candidato a vice. “Por el club que queremos: transparente, profesional y participativo”, es el lema de la lista 5.



El ex capitán de los violetas fue el primero en hacer uso de la palabra. Y fue recibido con gritos de apoyo y entusiasmo como si aún estuviera en la mitad de la cancha.



Fleurquin comenzó explicando las razones de su candidatura: su amor por la institución y el pedido del expresidente Eduardo Arsuaga. Reconoció, a su vez que sentía mucha adrenalina, como antes de salir a la cancha. Y comenzó a explicar las medidas que piensan llevar adelante si resultan electos en las elecciones.



La primera que mencionó es que Nicolás Olivera, otro ídolo del club, ocupara el cargo de asesor o supervisor deportivo. También explicó que se creará el cargo de director deportivo que hoy no existe en la institución.



Aseguró a su vez que se iban a potenciar las fortalezas del trabajo que se lleva adelante en las divisiones juveniles. Pues se entiende que las formativas son el pilar del club. En ese sentido se va a establecer una política de ascenso de futbolistas, para que nada este librado al azar. Y otra de préstamo de jugadores.



El candidato a vicepresidente consideró muy importante crear un protocolo de disciplina para todos los jugadores y entrenadores en la que serán muy estrictos.



También se iniciarán acciones con los futbolistas del club que juegan en el exterior “para que no se corte el cordón umbilical y algún día puedan regresar al club”.



Fleurquin explicó, a su vez que se implementará una comisión de transparencia en la que siempre habrá por lo menos dos personas del club para negociar con empresarios u otras instituciones.



Informó que plantarán la bandera de Defensor Sporting en barrios de contexto crítico creando allí escuelitas de futbol con un fin social. Se trata de un macro plan de inclusión social. En ese momento la gente lo interrumpió con aplausos apoyando la iniciativa.



Tras comentar que una de las cosas que más lo entusiasmaba era su equipo de trabajo, aseguró que en caso de resultar electos realizarán una apertura del club a los socios con una comisión especial para recoger sus iniciativas. Y que cada uno de los directivos tendrá una tarea asignada de la que deberá ocuparse y luego rendir cuentas de su trabajo.



También aseguró que habrá una auditoria externa para asegurar la transparencia de la gestión. Y dijo que están dispuestos a convertir a Defensor Sporting en la mejor institución del Uruguay.



Para finalizar prometió que iba a dejar todo en la cancha como hizo en tantas tardes de fútbol en el campo de juego del Franzini. Y se emocionó al recordar a su padre recientemente fallecido.



Luego llegó el turno de Ney Castillo, un vocacional del servicio como lo presentó Nicolás Lussich. Después de todo lo que había dicho Fleurquin le quedaba poco por decir, pero aseguró que estaban al servicio del club, de los socios y de los hinchas.



Castillo dijo que el club llevaba muchos años cerrado a su gene y que eso iba a cambiar con la creación de las diferentes comisiones. Explicó que el club se seguía manejando como hace 30 años en la época de Arsuaga y que debía comenzar a funcionar como un club moderno.



Dijo a su vez que había que posicionar el nombre del club para hacerlo grande y hacerlo crecer. E Insistió en la responsabilidad social que había explicado Fleurquin anteriormente y le agradeció a su vice por la idea. Manifestó que era una obligación para la gente que vivía en un barrio privilegiado como Punta Carretas.



Aseguró que además de la auditoria externa anual a la que se había referido el exvolante, se iban a realizar informes contables trimestrales.

Al final dijo que en el club no iba a haber ningún color ni religioso ni político, solamente el violeta. Y lo despidieron con aplausos.