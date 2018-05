Llevan a Goicoechea por si las moscas

Leonardo Goicoechea, el presidente de Danubio, fue invitado por el Consejo Ejecutivo de la AUF al Mundial de Rusia. Goicoechea es un especialista en derecho deportivo y ocupa el cargo de vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de la Conmebol. Tras lo sucedido con Luis Suárez en el Mundial de Brasil, los celestes pusieron las barbas en remojo.



Goicoechea recibió la invitación hace un mes atrás y se tomó 15 días para responder, porque el llamado de Wilmar Valdez lo sorprendió y debía solucionar asuntos laborales, familiares y también institucionales de Danubio, porque, por ejemplo, no va a estar en pleno período de pases.



El presidente de los de la franja será uno de los diez dirigentes que integran la delegación celeste, que está compuesta por 57 personas, tres más de las que concurrieron a Brasil.



“Voy porque me invitó el Ejecutivo, lo quiero aclarar”, le dijo Goicoechea a Ovación refiriéndose a los hechos de los últimos días en que ocho instituciones presentaron una carta proponiendo que todos los presidentes viajaran como invitados a Rusia. “No hay misterios: Uruguay quiere cubrirse después de lo que pasó en el último Mundial. Me dijeron que me invitaban en mi calidad de vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de la Conmebol y, me pongo un poco colorado, porque yo era uno de los que más sabe del tema y, además, porque el Ejecutivo me tiene confianza. Me dejaron bien claro que me invitaban ante la eventualidad de que haya que hacer una defensa similiar a la del caso de Suárez en el campeonato pasado. Me explicaron que no me invitaban por presidente de Danubio, sino por ser el vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Conmebol y que entendían que yo era el más indicado. Insisto, la invitación no fue a nivel institucional, sino a nivel personal”, explicó el presidente de Danubio.



“Cuando me llamaron me sorprendió, porque no me había imaginado que pudiera pasar. Pero, dejando de lado que se trata de mí, me parece que está bien que haya alguien que tenga los temas claros y no haya que estar improvisando en la defensa como pasó con lo de Suárez. Independientemente, de que haya sido yo el invitado, creo que es una buena previsión, una decisión acertada”, agregó.



“Esperemos que no tenga que hacer nada. Ojalá no tenga que actuar, pero si hay que hacerlo, con esos temas soy obsesivo y me meto enseguida de cabeza en el tema”, aseveró quien ocupa el cargo de vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de Conmebol hace más de un año.

Conmebol Le han tocado casis de clubes pesados En su trayectoria como vicepresidente de la Cámara de Apelaciones de la Conmebol, Goicochea ha tenido que ocuparse de varios casos difíciles. “Incluso fallos complicados contra clubes pesados, sobre todo brasileños. Suspensiones a jugadores importantes, por alguna agresión a algún árbitro por Copa Libertadores, con sanciones de seis o siete partidos”, contó el dirigente.

Y explicó que la reglamentación de Conmebol determina que como miembro uruguayo ni siquiera le pasen las apelaciones de los cuadros uruguayos. “Ni a mí de los uruguayos ni al presidente, que es ecuatoriano, de los clubes de su país. Y me parece perfecto porque eso te da una libertad de criterios importante y no tenés ningún tipo de contaminación ni de influencias. Eso impide que te estén llamando para preguntarte qué va a pasar o qué no va a pasar”, explicó Goicoechea, quien aún no ha avisado en Conmebol de la invitación de la AUF. “Durante ese tiempo, en el que se juega el Mundial no hay actividad de Conmebol. Además, es un cargo honorario, pero seguramente avise a la unidad disciplinaria”, finalizó.