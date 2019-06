Llegó Suárez: "por ser el que ganó más Copas América, Uruguay tiene una responsabilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco esta mañana y dijo que "por ser el que ganó más Copas América, Uruguay tiene una responsabilidad", que es la de pelear por el título en Brasil 2019.

En rueda de prensa, el delantero afirmó que luego de dejar a su familia en su casa, se trasladará al Complejo Celeste para iniciar los entrenamientos con Uruguay, aunque no sabe si le tocará empezar "ahora o de tarde".



El futbolista del Barcelona manifestó que llega al país "con las mismas expectativas que todos los compañeros, con la ilusión de querer lograr algo importante y con muchas ganas".



Luego de someterse a una artroscopia en la rodilla derecha debido a una lesión meniscal, lo que provocó que se perdiera la final de la Copa del Rey que su club perdió con el Valencia, Suárez afirmó que se siente "espectacular" luego de haber hecho "un gran trabajo con la gente del club para poder estar lo antes posible, sin prisa, porque sabía que teníamos margen de sobra". "Por suerte ya estoy con todas las condiciones posibles para ponerme a entrenar con el equipo". añadió.



"Estas tres semanas me vinieron espectacular para cambiar un poco el chip y olvidarme de lo complicado que fue terminar el año así en el club. El descanso vino espectacular también a nivel personal por el desgaste físico y los problemas de cartílago que tuve", señaló el Pistolero.



Consultado sobre las expectativas para la Copa América 2019, Suárez dijo que "Uruguay, por ser el que tiene más Copas América, tiene una responsabilidad y hay que asumirla". "No vamos a decir que somos los candidatos pero el prestigio de defender la camiseta de Uruguay va en trabajar el orgullo de querer ganarla", indicó.



Sobre su presencia en el torneo, algo que no pudo ocurrir en 2015, dijo que "Uruguay siempre se defendió por ser un equipo muy colectivo, nada de individualismos. Eso tiene que ser lo primordial para nosotros. Si respondemos como equipo, viendo el sacrificio que todos los comapeñros hacen por cada pelota, eso nos va a llevar a hacer un buen papel en la Copa".



"Nosotros vamos con la ilusión de querer ganar la Copa, como todas las selecciones, pero con los pies en la tierra y sin vivir con los fantasmas de antes" señaló al ser consultado sobre una posible final en el Estadio Maracaná.