Llegó la hora del “Memo” López

La hora de la verdad llegó para Peñarol. Los amistosos de pretemporada pasaron casi desapercibidos mientras toda la atención se la llevaba el Campeonato del Mundo. Ahora todos los ojos volverán al plano local y principalmente estarán sobre Diego López, que tendrá su primera experiencia en este continente.

“No vengo a enseñarles a jugar al fútbol. Los he visto y saben jugar. La idea es tratar de jugar más rápido y darle más dinámica y eso hay que hacerlo en el día a día porque uno juega como entrena. Hay que entrenar para ganar y es lo que hemos estado haciendo. La idea la están recibiendo y tratando de llevar a la cancha. Me gusta la disponibilidad que tiene el plantel y cómo entrena. Uno viene de afuera y ve los partidos pero no los entrenamientos, pero me ha gustado la intensidad con la que trabajan”, explicó el “Memo” con su inconfundible presencia italiana. El look y también alguna palabra que se le mezcla en el camino, lo acusan.

Hoy ante Racing, desde las 18.00 horas en el Campeón del Siglo, se verá la primera expresión de su Peñarol. De todos modos, en este mes de trabajos, el DT ya dejó claro algunos lineamientos que habrá que ver si a partir de esta tarde puede reflejarlos en la cancha.

López apostará por un 4-2-3-1, buscando un equilibrio entra la parte ofensiva y defensiva y también entre la experiencia y la juventud. El DT ya dejó en claro que algunos jóvenes de la cantera tendrán un rol mucho más protagónico.

“Lo bueno es que en este plantel hay jugadores grandes que le dicen cuál es el camino. Eso es lo que me ha gustado mucho de este plantel. Hay grandes que no juegan tanto pero son muy importantes para el plantel, para que se den cuenta los más jóvenes que llegar no es el techo. El techo es quedarse y jugar en Peñarol. Hoy para un juvenil estar al lado de los referentes es muy importante para crecer”, agregó.

Si bien en nombres hoy solo aparecerán dos caras nuevas (Carlos Matheu y Gonzalo Freitas), se podrá poner principal atención sobre el funcionamiento que tendrá el mediocampo: con cinco hombres y tres de ellos con clara vocación ofensiva.