Cómo llegó Bentancur a donde está: los pasos dados y los consejos de los técnicos

Rodrigo Bentancur vive como loco su presente en la Juventus y la selección uruguaya, consiente de lo que le costó llegar donde está y de lo que tiene por delante. En diálogo con la revista Túnel trató varios temas de Boca, la "Juve" y la Celeste.

​Barros Schelotto lo hizo mejorar.

"Me llamó en una práctica y hablamos mucho. Me dijo que tenía que mejorar en algunos aspectos y me lo trabajó, lo mejoré y cumplí. Control dirigido, entrega rápida, recuperación postpérdida, cosas tácticas. El mellizo me bancó de una manera impresionante".

Al llegar a Italia se sentía "más atrás que el resto".

​Sintió que le faltaba "velocidad. Acá se juega a otro ritmo, un nivel altísimo. Me sentí más atrás que el resto. Me puse a laburar en eso como loco, para mejorar y estar a la par. El club me ayudó, además me traje un profe personal para trabajar todo lo físico en casa, ellos me pusieron a punto para rendir al máximo. Lo sentí en los primeros entrenamientos. Me costaba mucho la velocidad, la fuerza, el arranque, usar el cuerpo, los cambios de ritmo".

La anécdota con el ghanés Asamoah.

"Recuerdo que en la primera semana fui mano a mano con (Kwadwo) Asamoah ¡Me chocó y volé tres metros! Ahí dije 'no, no puede ser, tengo que trabajar mucho'. Le metí laburo a tope, no he parado y me siento mejor día a día. Si no hubiese tenido esas experiencias no había mejorado en lo que me faltaba y no estaría jugando como lo estoy haciendo ahora".

Su debut en la Juventus: contra el Barcelona de Suárez.

"Antes que empezara el partido se acercó y estuvimos diez minutos hablando. Me preguntó cómo andaba, cómo me sentía. Ahí se ve la calidad de persona que es. Imaginate: hace tres meses lo estaba viendo por la tele y ahora puedo compartir vestuario y jugar en contra, es impresionante".

Los jugadores en los que se fijó.

En Uruguay "siempre me gustó Forlán. La calidad, el trato con la pelota, el manejo con las dos piernas. Es único". De otras partes del mundo: "Estando en Boca, miré mucho a Gago, Riquelme, ambos por su clase y lo que significan en Boca. De Europa siempre miré mucho a Gerrard y Lampard en sus etapas en Liverpool y Chelsea, ambos son emblemas. En la mitad de la cancha hoy Pjanic es tremendo por el recorrido que hace. Y en los dos partidos que me ha tocado jugar contra Barcelona, Sergio Busquets es impresionante, el toque, la marca, el pase, la capacidad de resolver problemas".

¿Qué le pidió el Maestro en su debut?

"Nos juntemos en el medio con los que estén. Por ejemplo cuando estuve me pidió que nos juntáramos en el medio con Matías Vecino, Fede Valverde y le simplifiquemos las cosas al que esté con la responsabilidad de ser el enganche, la salida en su momento, por ejemplo, Giorgian De Arrascaeta o al que le toque. Y que tratemos de llegar mucho con ese pase entre líneas, que hicimos bien contra Bolivia. También me dice que llegue al área, que le pegue al arco, que probemos".