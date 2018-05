"Vamos a llegar fuertes al partido con Estudiantes y con la mentalidad de ganar"

Reconoció que los resultados que se fueron logrando entregó la confianza al cuerpo técnico y a los jugadores para sostener la rotación que se había decidido para que el equipo no sufriera la gran seguidilla de partidos que debía afrontar. Avisó que pretende ganar el Torneo Intermedio, pero dejó en claro que de ahora en más trabajará con los jugadores para llegar fuerte al cotejo del próximo 24 de mayo ante Estudiantes de la Plata, porque pasar de ronda en la Copa Libertadores es el gran objetivo que tienen por delante.



Alexander Medina, entrenador del Nacional campeón del Torneo Apertura, ni siquiera se pone a pensar en los resultados deportivos que le benefician para lograr la anhelada clasificación a los octavos de final del certamen continental y manifestó de manera contundente: "nuestra mentalidad es la de ir a ganar. Y vamos a estar fuertes y preparados para jugar un partido durísimo".



En su diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Medina reconoció que la determinación de iniciar su trabajo en el primer equipo de Nacional con una rotación importante de jugadores no fue "una situación normal". En ese marco, explicó que se vieron obligados a "ir quemando etapas y la primera clave, objetivo de todos, era pasar las dos fases de Pre-Libertadores. Ahí decidimos armar un equipo fuerte para afrontar esos partidos y por eso lado habíamos hablado con los jugadores, en los primeros días de la pretemporada, de que todos iban a tener chances. Con la seguidilla de partidos se nos iba a cargar la agenda, por suerte cuando empezamos a darles minutos obtuvimos rendimientos y resultados inmediatos. Eso sirvió para que nosotros tomáramos confianza y vino muy bien para el aspecto emocional, para tener a todo el plantel motivado, sintiéndose participe, confiados en lo que se hacía. Si nosotros queríamos sobrevivir y que las cosas salieran bien no había otra que hacer la rotación, por suerte salió bien".

Preparándose para el reto del 24 de mayo ALEXANDER MEDINA "Va a ser durísimo sí, porque ellos (Estudiantes) tienen jugadores marcados para este tipo de competencia"

Con el título del Apertura ganado, con el Intermedio por delante, igual el gran reto es la Copa Libertadores. Las decisiones que se tomarán de ahora en más están directamente relacionadas con el equipo que se armará para jugar el 24 de mayo en el Estadio Único de la Plata.



"Vamos a ir por todo, porque estos puntos son claves para la Tabla anual. Vamos a tratar de ganar este campeonato, pero hay que llegar fuerte al partido del 24 y a partir de ese objetivo es que vamos a armar los equipos para llegar bien para ese desafío deportivo".



El "Cacique" admitió que "va a ser complicado. Va a ser un partido duro, pero estamos bien. Vamos a llegar bien, estamos fuertes, tenemos con qué y nuestra mentalidad es la de ir a ganar, porque no se nos pasa por la cabeza analizar que sirven otros resultados. Va a ser durísimo sí, porque ellos tienen jugadores marcados para este tipo de competencia".

Gonzalo Bergessio superó las expectativas ALEXANDER MEDINA "Se cuida muchísimo, entrena muy bien, es fuerte mentalmente, tiene un poder de competencia muy grande. Siempre quería jugar, siempre al pie del cañón y eso me dejó una satisfacción muy grande"

Al momento de hablar del papel que cumplió Gonzalo Bergessio, una de las últimas incorporaciones que tuvo Nacional y que se trataba de un futbolista que llegaba con poca actividad, Medina admitió que "superó totalmente las expectativa que teníamos en él. Gonzalo vino muy fuerte. Nosotros hicimos averiguaciones sobre el estado futbolístico, físico, cómo era como profesional y nos hablaron muy bien de él. En el último tiempo no había tenido tanta participación, que había jugado poco y en estos meses de competencia fue el jugador que jugó más en Nacional y eso habla muy bien de su aspecto profesional, porque se cuida muchísimo, entrena muy bien, es fuerte mentalmente, tiene un poder de competencia muy grande".



El "Cacique" siguió elogiando al delantero: "Siempre quería jugar, siempre al pie del cañón y eso me dejó una satisfacción muy grande por las ganas que tenía de seguir jugando al fútbol, más allá de que es joven aún y puede seguir compitiendo muchos años porque hoy se alargó el tema de la edad. Se lo tiene merecido por los goles, por el juego, por el compromiso con el club, con sus compañeros. Fue un acierto de la gerencia deportiva, de la gerencia y de nosotros. Y no solo por los goles, porque no hablamos de todas las jugadas en las que él se involucra en el desarrollo, no hablamos del pivoteo, porque esa es otra de las cosas buenísimas que ha tenido Gonzalo en el juego ofensivo de Nacional".

Christian Oliva, la gran promesa ALEXANDER MEDINA "Recuerdo cuando se quería ir porque no tenía participación y nosotros le hacíamos ver que iba a tener su oportunidad. Verlo jugar con la personalidad con la que lo hizo y en el momento que lo hizo, no queda más nada que palabras de agradecimiento para el jugador"

Para Medina fue una gran apuesta y terminó siendo consagratoria para el jugador y de enorme incidencia para el rendimiento del equipo. Christian Oliva, fruto de la cantera tricolor, provocó enorme orgullo en el técnico.



"Me siento responsable, obviamente, pero no por el hecho de haberlo puesto, sino por haber trabajado con él un año y medio. Si era otro entrenador el que lo ponía también me hubiese hecho muy feliz. Es un orgullo verlo trabajar como trabajó. Verlo irse después de un doble horario, con distancias grandes para llegar a su casa, a las 21:30, saber todo el recorrido que él hizo para llegar a esta situación. Recuerdo cuando se quería ir porque no tenía participación y nosotros le hacíamos ver que iba a tener su oportunidad, que se aguantara y verlo jugar con la personalidad con la que lo hizo y en el momento que lo hizo, no queda más nada que palabras de agradecimiento para el jugador. Agradecimiento por brindarse de la forma en la que lo hizo. Nosotros estábamos convencidos que él podía darnos una mano muy grande".

Los clásicos hay que ganarlos ALEXANDER MEDINA "El clásico que viene vamos a ir a jugarlo con la misma intensidad y ganas que este último"

Sabe que hay una cuenta pendiente y no la elude ni la esconce. "Sí, tenemos que ganar los clásicos. Obviamente, que hay que ganar los clásicos. En el Torneo Apertura estuvimos a la altura, merecimos ganar, pero no lo hicimos por la falta de contundencia. El clásico que viene vamos a ir a jugarlo con la misma intensidad y las ganas que tuvimos en este último. Cuando llegamos a los 20 días tuvimos los partidos y teníamos muy poco tiempo de trabajo, jugadores que todavía no habían llegado, teníamos que prepararnos para la Copa Libertadores".



Finalmente, Medina también abordó el tema de la responsabilidad que asumió a la hora de dejar, en algunos partidos, jugadores importantes fuera del plantel. "Cuando sos entrenador tomás decisiones constantes, pequeñas o grandes. En esto del fútbol nosotros queremos ganar, como todos, y el equipo que formamos para cada partido lo hacemos pensando en lo que le hará mejor al equipo. A veces tenemos que dejar jugadores que le tenemos gran aprecio, porque hemos compartido vestuario, fuera del plantel. Nos tocó dejarlo a Luis Aguiar afuera, a Diego Arismendi, a Diego Polenta sin titularidad, en definitiva a la gran mayoría le ha tocado no participar, pero no por algo contra ellos, pero sí en beneficio del equipo. Lo han entendido y la receptividad que hemos tenido fue espectacular y eso que todos los jugadores de fútbol se enojan cuando no juegan. Pero hay enojos y enojos, Ellos lo asimilaron muy bien y han tirado de este barco y eso habla muy bien de la clase humana que hemos tenido dentro del plantel. Convivir con ellos fue espectacular, me hicieron sentir muy bien desde el primer momento".