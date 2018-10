Peñarol no la pasó bien en varios momentos frente a Fénix, pero según el entrenador mirasol “es muy importante para nosotros el resultado. En este poco tiempo me di cuenta que es fundamental. Fue distinto al partido anterior, porque contra Rampla Juniors hicimos bien las cosas, pero no anotamos, hoy hicimos menos pero anotamos los goles. Lo fundamental fue el resultado y ganando llegamos bien al clásico”.

De todas maneras, López entendió que “interpretamos mal el juego con los laterales. Fénix tenía mucha gente rápida y hábil por las puntas y le dimos demasiada distancia. Por momentos fue muy importante Kevin (Dawson), al igual que lo fue Thiago (Cardozo) cuando le tocó jugar”.

En el duelo ante Fénix se pudo ver un mediocampo distinto con Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez y Maximiliano Rodríguez y sobre el mismo López manifestó: “Después del gol no teníamos que jugar al contragolpe, teníamos que administrar la pelota y nos costó bastante en el primer tiempo. En el segundo tuvimos más la pelota y rompimos el ritmo del equipo de Juan”.

Para enfrentar a los albivioletas, el “Memo” López debió meter mano porque no podía contar con Formiliano. Ingresó un Matheu que “no tenía por delante un partido sencillo. Para ningún defensa es un partido fácil ante un equipo de Juan Ramón (Carrasco) porque sus equipos proponen mucho de mitad de cancha para adelante”.

El entrenador se vio muy contento porque “por suerte no hizo los goles el ‘Toro’, no porque uno no quiera que los haga, sino porque si queremos apostar al Campeonato no podemos depender solo de él. Esto lo venía pidiendo y hoy por suerte lo conseguimos”.