La llegada de Webó, una mala señal

Hay cosas que son difíciles de entender. Nacional tiene un atraso importante en los salarios, los futbolistas no hacen doble horario como medida de protesta y contrata a un futbolista, en este caso Pierre Webó. No importa si cobrará mucho o poco, pero el mensaje que se le manda a los futbolistas que son los que han venido defendiendo a la institución no es bueno.

Por otra parte, se apuesta por un jugador que tiene 36 años, que arrastra una inactividad de casi cuatro meses (el 19 de mayo fue su último partido) y que como mucho estará para disputar tres partidos. “Le falta fútbol, pero está bien físicamente”, dijo ayer el “Cacique” Medina a Sport 890. Y si es así, ¿cuánto se lo va a esperar?

Quizá pueda ser una buena alternativa, como dice el entrenador, pero de alguna manera el tener que recurrir al camerunés para el tramo final -en el que al equipo le falta gol- es reconocer que se cometieron errores a la hora de diseñar el plantel. No hay que olvidarse que Diego Coelho fue cedido a Boston River porque no iba a ser tenido en cuenta y si bien está recogiendo experiencia y minutos, hoy también sería una buena alternativa.