Tras la llegada de Cristiano Ronaldo, ¿qué tan probable es que forme dupla de ataque con Edinson Cavani?

El último mercado de pases no ha parado de sorprender. Cuando parecía que ya era suficiente con la llegada de Lionel Messi a Paris Saint-Germain, se confirmó la llegada de Cristiano Ronaldo a Manchester United. Con su arribo, se introduce una duda: para Ole Gunnar Solskjær, ¿el luso puede compartir oncena con Edinson Cavani o no son complementarios?

MIRA TAMBIÉN Así le agradeció Cristiano Ronaldo a Cavani por cederle la "7" del Manchester United

Hasta el momento, los Diablos Rojos han disputado tres encuentros de Premier League en los que obtuvieron siete puntos, lo que los ubica en la tercera posición detrás de Chelsea (9) y West Ham, que tiene la misma cantidad de puntos, pero más goles a favor. Ahora bien, ¿cuál es el esquema de juego predilecto del entrenador noruego y en cuáles jugadores ha confiado durante estos primeros encuentros?

El equipo de Old Trafford debutó en la Premier con victoria 5-1 ante el Leeds del Loco Bielsa de local y allí apostó a un once inicial conformado por De Gea, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Shaw, Pogba, McTominay, Fred, Fernandes, James y Greenwood. En la delantera no escogió a un "9" típico, sino que apostó por el joven inglés, que tiene características naturales para jugar de extremo por su velocidad y cambio de ritmo.

En este encuentro, al igual que en los dos restantes, la formación escogida fue un 4-2-3-1 que le da lugar a una sola referencia ofensiva, al menos desde los papeles, lo cual disminuye la probabilidad de que Edinson Cavani y Cristiano Ronaldo compartan una dupla ofensiva. De todas formas, se podría llegar a dar que Cristiano Ronaldo retorne a su posición de origen y juegue de extremo, pero lo cierto es que en su último paso por Juventus jugó casi como un nueve natural.

En el segundo encuentro de la liga inglesa el United visitó al Southampton y el partido terminó en empate 1-1. El once inicial de los de Solsjkaer fue el siguiente: De Gea, Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka, Shaw, Fred, Matić, Pogba, Fernandes, Greenwood, Martial. Aquí el joven inglés, que había sido el delantero en el juego anterior, pasó a su posición natural y Martial ingresó en el equipo titular.

En la última fecha disputada hasta el momento, Manchester United se impuso 1-0 en su visita a Wolves y el entrenador del equipo vencedor paró el siguiente once: De Gea, Maguire, Varane, Wan-Bissaka, Shaw, Pogba, Fred, Sancho, Fernandes, James y Greenwood. Aquí la principal novedad es el ingreso al equipo de Jadon Sancho, exjugador del Borussia Dortmund, que se desempeñó como extremo. Asimismo, Raphael Varane, exfutbolista del Real Madrid, se quedó con el lugar de Lindelof en la zaga.

Con este panorama, Solsjkaer tiene una defensa que sale casi de memoria, con una única duda: la inclusión de Varane o Lindelof . En el centro del campo, hay un jugador que parece indiscutible: Fred, que hasta ahora disputó los tres partidos en esa posición, aunque con diferentes acompañantes.

Y, si hablamos del referente en la delantera, el favorito hasta ahora para el técnico noruego es Greenwood, que solo varió su posición en el segundo juego por el ingreso de Martial. Por su parte, Edinson Cavani solo vio acción en el tercer juego ante Wolves, donde ingresó desde el banco, ya que, una vez que disputó la Copa América, se tomó las vacaciones que le correspondían y, antes de sumarse al equipo de trabajo de los Diablos Rojos, debió realizar la cuarentena obligatoria.

La duda permanece y habrá que ver qué es lo que decide Solskjaer: si mantiene su esquema preferido por convicción, o si decide alterarlo para formar una delantera de ensueño con Cavani y Cristiano en la ofensiva. O quizá Ronaldo, que retornó al club donde ya es una leyenda para intentar agigantar su figura, pretende rememorar sus inicios y jugar de extremo otra vez. Todo está por verse.