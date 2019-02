Llamen a Coito y no demoren

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el maravilloso mundo del fútbol son pocos los que se mueven por convicciones firmes. Por lo general la ola de los resultados arrastra las ideas y hasta los proyectos. Es casi una costumbre que en un abrir de cerrar de ojos lo que estaba bien pasa a la otra orilla. Por eso mismo, antes de que se conozca el final de la historia del Sudamericano Sub 20 de Chile, y todo lo fabuloso que está siendo el trabajo de Fabián Coito al frente de la Celeste se quiera minimizar en caso de que no se consiga retener el título continental va un pedido urgente: llamen a Coito ya, y no demoren más la renovación de su contrato.

Debería ser hasta un clamor que nazca de los clubes, que tienen en Coito a un técnico que termina potenciando su materia prima. Sin embargo, llama la atención que a nadie le genere preocupación que este conductor formador de jugadores ganadores pueda terminar partiendo y llevándose su conocimiento y capacidad a otro país.

No sé si levantara la Copa, pero si sé que hace rato que se ganó el crédito para quedarse en el lugar que a él le guste dentro de las selecciones celestes.