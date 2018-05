Primer tiempo:

No fue de los mejores 45' o tal vez no fueron los esperados pero tuvo sus momentos de tensión, sobre todo por las lesiones que depararon en perder jugadores importantes para ambos equipos.

El primero fue Mohamed Salah quien, luego de un forcejeo con Sergio Ramos, debió ser retirado del campo por un fuerte dolor en el hombro, mientras que por el lado del Madrid fue Dani Carvajal quien debió salir del campo antes de tiempo por un dolor en el tobillo.

De todas maneras, no cabe duda que el partido cambió rotundamente cuando el egipcio dejó el campo. Si bien no había sido de los mejores encuentros del puntero izquierdo había provocado que Marcelo no atacara y había abierto la banda para que Alexander Arnold atacara y fue quien había tenido la más clara.

A partir de que salió el jugador del Liverpool, Marcelo no contó con tanto trabajo y eso fue lo que le permitió al Madrid hacerse un poco más de la pelota. Cristiano Ronaldo tuvo la más clara para los de Madrid con un disparo que se alto y Karim Benzema marcó un gol que fue anulado por posición adelantada.

Navas fue una vez más muy importante y fue artífice para que Real Madrid no sufriera goles en un primer tiempo donde no la pasó bien, pero que comenzó a dominar desde el minuto 28, donde Salah debió ser retirado.

Segundo tiempo:

Lo poco que dejó el primer tiempo se revirtió en un complemento que tuvo de todo. Goles, golazos y dos errores de Karius que valieron dos goles para el conjunto merengue.

El primer tanto del partido fue de Karim Benzema pero tras un grosero error de Karius que quiso salir jugando con un compañero y le regaló la pelota al francés que lo aprovechó para poner la apertura.

De todas maneras, Liverpool se repuso instantáneamente gracias a un tanto de Mané que le permitía respirar tanto al arquero "Red" como a los hinchas que veían cómo el partido quedaba igual que en el comienzo.

Pero todo cambió cuando ingresó Gareth Bale. El galés fue una de las figuras del juego y anotó los dos goles que le dieron la consagración al Real Madrid. El primero de ellos fue una verdadera obra de arte luego de un centro de Marcelo, que conectó de chilena para vencer a Karius.

El segundo personal y el tercero del Madrid fue un nuevo error del arquero alemán que tuvo una noche para olvidar. Un remate lejano de Bale se le escapó de las manos al arquero y terminó valiendo el gol de la consagración.

Real Madrid sigue haciendo historia. Ganó la tercera Champions League consecutiva y alcanzó así la decimotercera de su rica historia en el fútbol europeo.

Mirá el 1-0 del Real Madrid:

Mirá el 1-1 del Liverpool:

Mirá el 2-1 del Real Madrid:

Mirá el 3-1 del Real Madrid: