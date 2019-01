Liverpool superó el fantasma de Karius y ganó un clásico sin Suárez

El Liverpool recuperó la cima de la tabla de la Premier League tras superar 3-1 al Manchester United, pese a tener que trabajar el partido. Luego del primero logrado por Mané, un error del golero Alisson derivó en el empate del United y un baldazo de agua fría para los "Reds", que les costó reaccionar. Recién con un doblete del suizo Xherdan Shaqiri en la segunda parte (73' y 80') logró la ventaja para llevarse el clásico inglés, este domingo en el cierre de la 17ª jornada.



Los 'Reds' se adelantaron en el primer período con un tanto del senegalés Sadio Mané (24'), que controló con el pecho un gran pase del brasileño Fabinho (titular, dejando al capitán Henderson en el banco) y superó a David de Gea en su salida, y empató Jesse Lingard aprovechando una mala contención del arquero brasileño Alisson Becker. Los fantasmas de los errores de Loris Karius (en la final de la Champions) volvieron a aparecer.



Pero la entrada al campo de Shaqiri acabaría siendo decisiva. Apenas tres minutos después de ingresar, al suizo aprovechó una jugada de Sadio Mané por izquierda para, luego de encontrarla en el sector opuesto, disparar potente con su pie menos hábil (el derecho) y vencer a David De Gea con ayuda de un desvío en Ashley Young (73').

Y en el 80' llegó la sentencia, con otro disparo desde la frontal del área de Shaquiri que también tocó en un defensa de los "Diablos Rojos", en este caso el marfileño Eric Bailly, para meterse más cerca del palo de De Gea e imposibilitar la tapada.



Los "Reds" rompen así una racha de ocho partidos sin ganar al United por Premier League, equipo al que habían derrotado por última vez el 16 de marzo de 2014 por 3-0, el día de un doblete de Steven Gerrard (ambos de penal) y uno de Luis Suárez (justamente se fue en el siguiente mercado de pases). Desde entonces los de Anfield solo ganaron un clásico inglés en la Europa League (marzo de 2016). Los de Klopp, además, alcanzaron los 17 partidos sin conocer la derrota en la Premier durante esta temporada.



"La manera en la que los chicos pelearon y jugaron fue extraordinaria. Vimos la alineación del United, cómo de organizados estaban y cómo luchan desde atrás. Estoy en la luna con este rendimiento", elogió Jürgen Klopp.

"El momento para dar a entrada a Shaqiri no fue demasiado malo", bromeó después el técnico alemán. "Necesitábamos a alguien que marque goles".



Sobre las posibilidades de ganar el título, que el Liverpool no conquista desde la temporada 1989-1990 (cuando no era aún Premier League), Klopp señaló que "sabemos que somos un buen equipo, pero tenemos que seguir mejorando".



Con esta victoria, el Liverpool suma 45 puntos, uno más que el Manchester City, que el sábado se había hecho con la cima provisional tras ganar 3-1 al Everton.

El United de José Mourinho se queda en la sexta posición con 26 puntos a 19 del líder.



"No pudimos superar su fantástica intensidad y su presión. Son un equipo muy fuerte, pero no podemos conceder dos goles de la manera que lo hicimos", admitió Mourinho.



"Si hablamos de fortuna, tenemos que hablar de su segundo y de su tercer gol", añadió el portugués.

"Mou" había dicho en la previa que Liverpool era un equipo con "suerte" por cómo había ganado algunos partidos.



"Tienen este sentimiento, y yo conozco bien ese sentimiento, el sentimiento de ‘los afortunados’, donde todo va en tu dirección. Saben cómo vencieron al Everton, saben que en el último partido en Bournemouth el gol de apertura estuvo fuera de lugar, y saben que ante el Napoli en los últimos segundos podrían estar fuera de la Champions", agregó.



Incluso luego del partido de este domingo declaró: "¿3-1? El marcador final fue 1-1. Un gol sin rebotes para ellos, un gol sin rebotes para nosotros".



Frenazo del Arsenal de Emery

También este domingo, el Arsenal (5º. con 34 puntos) vio truncada su racha de 22 partidos sin perder al caer 3-2 en su visita al Southampton (17º), mientras que el Chelsea (4º) hizo los deberes ganando 2-1 en casa del Brighton (13º).



La magnífica racha del Arsenal del español Unai Emery vio su punto y final este domingo. Los 'Gunners' habían encadenado 22 partidos sin perder contando todas las competiciones pero fueron derrotados en casa del Southampton, que aprovecha la victoria para salir de los puestos de descenso.



El punta inglés Danny Ings adelantó a los 'Saints' en dos ocasiones (20, 44) pero sus tantos fueron igualados por el armenio Henrikh Mkhitaryan (28, 53). Cuando los visitantes apretaban buscando la heroica como el Tottenham (3º) el sábado, el inglés Charlie Austin (85) dejaba los tres puntos en el sur de Inglaterra.

Quien sí cumplió con lo esperado fue el Chelsea. El español Pedro Rodríguez (17) y el astro belga Eden Hazard (33) pusieron por delante a los 'Blues' en la primera parte, pero el inglés Solly March (66) recortó distancias para el Brighton, que puso el miedo en el cuerpo a los de Maurizio Sarri hasta el pitido final.



Con esta victoria el Chelsea se mantiene cuarto con 37 puntos y sigue el ritmo exigente que marcan Liverpool, City y Tottenham, que el sábado sufrió para derrotar 1-0 al modesto Burnley (18º) con un tanto del danés Christian Eriksen en el descuento (90+1).