Liverpool sale a defender su ventaja en Caracas

Liverpool buscará esta tarde avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana cuando visite a Caracas, al que venció por 1-0 en el partido de ida disputado en el Franzini. El equipo de Paulo Pezzolano ganó por la mínima diferencia gracias al agónico gol del volante Maximiliano Bajter cuando expiraba el partido.



Los negriazules postergaron su partido frente a Cerro por el torneo Apertura y llegaron a Caracas después de un largo viaje que hicieron en dos tandas.



Ayer los de Pezzolano entrenaron por la mañana en un complejo privado y decidieron no reconocer el estadio Olímpico para no volver a salir del hotel Eurobuilding, donde se hospedan. Esto debido a la situación que se vive en Venezuela, aunque afortunadamente no tuvieron problemas.

“Tenemos que defender la ventaja que conseguimos, pero sin meternos demasiado atrás”, dijo Maximiliano Bajter, el autor del gol en la ida.



“Caracas va a salir a buscar la victoria, como equipo grande que es. Tenemos que tratar de aguantar el envión del principio y luego intentar tener la pelota y aprovechar los espacios. Si hacemos un gol, ellos tienen que convertir tres”, agregó el volante negriazul.

Si Liverpool logra avanzar igualará su mejor registro en la Copa Sudamericana, el mismo que alcanzó en la edición de 2012.



Entretanto, Caracas viene de caer en el torneo local por 3 a 2 ante Zulia, a pesar de que comenzó estando en ventaja por dos goles. El equipo venezolano quedó eliminado de la Copa Libertadores y está en deuda en la actividad internacional, pero pese a la derrota en la ida, mantiene la ilusión de avanzar a octavos.