Liverpool se quedó sin Mohamed Salah para la revancha contra Barcelona

El atacante estrella del Liverpool, Mohamed Salah, quien fuera sacado del terreno de juego en camilla tras un golpe durante el partido de la Premier League en Newcastle, no jugará el partido revancha de las semifinales de la Champions League ante el Barcelona.

Salah que en el partido ante el Newcastle pidió una camilla y cuando lo sacaron se marchó llorando con las manos sobre la cabeza, sufrió una conmoción cerebral y el entrenador Jürgen Klopp confirmó que el egipcio no será tenido en cuenta.

"No se le permite jugar, así que eso es. Está bien, pero no lo suficientemente bien desde un punto de vista médico. Está desesperado, pero no podemos hacerlo. Eso es todo", indicó Klopp a los medios de prensa.

Roberto Firmino, además, se une a Salah en la sala médica de Anfield, y no jugará ante el Barcelona debido a un desgarro muscular.

Pero Klopp sí agregó que, aunque el brasileño está fuera por el resto de la temporada, se espera que Salah regrese para el último día de la temporada ante los Wolves.