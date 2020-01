Liverpool ganó juicio a New Balance y firma acuerdo récord con Nike

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los jugadores de Liverpool estarán equipados a partir de la temporada 2020/21 por el gigante estadounidense Nike, según anunciaron el club y la marca por medio de comunicados de prensa. La emblemática camiseta de los "Reds", campeones vigentes de la Champions League y el Mundial de Clubes, era 'propiedad' desde 2015 de otra empresa norteamericana, New Balance.

"Nuestra camiseta icónica es una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad", explicó Billy Hogan, director de operaciones comerciales del Liverpool.

"Damos la bienvenida a Nike en el seno de la familia Liverpool FC como nuestro suministrador oficial y esperamos que sea un patrocinador increíble para nuestro club, en nuestro mercado doméstico e internacional, cuando nuestro número de aficionados sigue creciendo", añadió.

El monto del contrato firmado por el Liverpool y Nike no fue precisado, aunque según la prensa británica, será por cinco años, hasta 2025, y el club cobrará hasta 70 millones de libras por temporada (82,2 millones de euros), lo que significaría el acuerdo más alto de la historia de la Premier League.



A diferencia de su anterior contrato con New Balance y de la mayoría de acuerdos que tienen los clubes de la élite europea, el pacto prevé unos ingresos fijos relativamente bajos y una parte variable mucho más elevada.

Así es la actual camiseta del campeón de Europa.

Además de 30 millones de libras fijos anuales, los Reds cobrarán el 20% de todas las ventas de productos derivados (sobre todo camisetas) y diferentes bonificaciones por títulos alcanzados, según la prensa británica.



Según declaró a Sky Sports el especialista en economía del fútbol Kieran Maguire, los clubes europeos "reciben normalmente un 7,5% de comisión en cada venta de camisetas u otros productos, mientras que el Liverpool va a obtener el 20%".

Pese a ello, los ingresos de los Reds estarán lejos de los 150 millones de euros anuales que el Barcelona recibe de Nike o los 120 que paga Adidas al Real Madrid.



Para poner fin a su contrato con New Balance y unirse a Nike, Liverpool debió acudir a la justicia. Un tribunal británico se pronunció en octubre a favor del club del Mersey, reconociendo que New Balance no dispone de la misma red de distribución mundial y de mArketing que Nike.

Liverpool, entrenado por el alemán Jürgen Klopp, domina en la Premier League, con trece puntos de ventaja respecto al segundo, una ventaja que lo acerca con el objetivo de volver a conquistar el título de liga que se les escapa desde 1990.